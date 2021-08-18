Бійка з арбітром, прохід «Перемоги» та виліт «Кременя»: результати Кубку України

Вчора, 22:19 Переглядів: 305

Сьогодні, 18 серпня, одразу три команди з Полтавщини зіграли у другому попередньому етапі Кубку України. «Олімпія» з Савинців у Полтаві приймала «Вовчанськ», «Гірник-Спорт» вирушив у Дніпро до «Перемоги», а «Кремінь» у Черкаси до «ЛНЗ». На жаль, боротьбу продовжила лише одна команда.

Не дитячі пристрасті та розбірка з арбітром

У Полтаві вирували пристрасті, як на полі так і поза ним. Головного тренера «Олімпії» Олександра Кулика на 86 хв вилучили за нецензурну лайку в бік арбітра, а наприкінці гри гравці та тренер намагалися розібратися з арбітром. А ось сама гра на полі завершилася за мінімальної переваги гостей - Пантелейчук реалізував пенальті.

«Олімпія» - «Вовчанськ» - 0:1

Голи: Пантелейчук 80, пен

«Олімпія»: Казаков, Бірюк, Гарбар, Малик, Богомаз (Долгий, 90+3), Ньємб, Радченко (Бурляй, 72), Фабунмі (Ковтун, 62), Насібулін, Кірпіченко (Співак, 72), Тищенко (Анвулі, 62). Головний тренер: Олександр Кулик

«Вовчанськ»: Беліменко, Егбуджуо, Пець, Радченко, Тепляков (Коваленко, 86), Єрмошенко, Сільва (Костюк, 87), Савицький, Багачанський (Рудавський, 72), Резепов (Пентелейчук, 64), Кузубов (Гладковський, 73). Головний тренер: Андрій Березовчук

«Перемогу» залишили без перемоги

Команда з Горішніх Плавнів «Гірник-Спорт» у першому таймі забила два голи у ворота «Перемоги». Господарі після перерви відквитали один гол, але зрівняти рахунок так і не змогли.

«Перемога» - «Гірник-Спорт» - 1:2

Голи: Валєєв 55 - Кожевніков 9, Понєдельнік 45+1

«Кремінь» ніяк не покине зону турбулентності

Кременчуцька команда останньою зіграла у другому попередньому етапі Кубку України. Цей мач був особливим як з точки зору битви тренерів, адже Ігор Столовицький до Кременя очолював саме ЛНЗ. А також цей матч був психологічно важливим для самих гравців. Три поразки поспіль, дві з яких із великим рахунком. Кого перемагати як не команду Другої ліги?

Єдиний гол у ворота «Кременя» забив Галенко на 70 хв, що й вирішило подальшу долю «Кременя» у Кубку України.

«ЛНЗ» - «Кремінь» - 1:0

Голи: Галенко 70

«ЛНЗ»: Попович, Норенков, Тарасенко, Лопирьонок, Насонов, Євдокимов, Сторчоус (Долінський 90+2), Волков (Пучковський 61), Сніжко (Бобко 61), Войцеховський (Тищенко 71), Сула (Галенко 61). Запасні: Панченко, Сафонов, Голіков, Куксенко. Головний тренер: Юрій Бакалов