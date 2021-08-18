Бійка з арбітром, прохід «Перемоги» та виліт «Кременя»: результати Кубку України

Результати другого попереднього етапу
Сьогодні, 18 серпня, одразу три команди з Полтавщини зіграли у другому попередньому етапі Кубку України. «Олімпія» з Савинців у Полтаві приймала «Вовчанськ», «Гірник-Спорт» вирушив у Дніпро до «Перемоги», а «Кремінь» у Черкаси до «ЛНЗ». На жаль, боротьбу продовжила лише одна команда.
Не дитячі пристрасті та розбірка з арбітром
У Полтаві вирували пристрасті, як на полі так і поза ним. Головного тренера «Олімпії» Олександра Кулика на 86 хв вилучили за нецензурну лайку в бік арбітра, а наприкінці гри гравці та тренер намагалися розібратися з арбітром. А ось сама гра на полі завершилася за мінімальної переваги гостей - Пантелейчук реалізував пенальті.
«Олімпія» - «Вовчанськ» - 0:1
Голи: Пантелейчук 80, пен
«Олімпія»: Казаков, Бірюк, Гарбар, Малик, Богомаз (Долгий, 90+3), Ньємб, Радченко (Бурляй, 72), Фабунмі (Ковтун, 62), Насібулін, Кірпіченко (Співак, 72), Тищенко (Анвулі, 62). Головний тренер: Олександр Кулик
«Вовчанськ»: Беліменко, Егбуджуо, Пець, Радченко, Тепляков (Коваленко, 86), Єрмошенко, Сільва (Костюк, 87), Савицький, Багачанський (Рудавський, 72), Резепов (Пентелейчук, 64), Кузубов (Гладковський, 73). Головний тренер: Андрій Березовчук
«Перемогу» залишили без перемоги
Команда з Горішніх Плавнів «Гірник-Спорт» у першому таймі забила два голи у ворота «Перемоги». Господарі після перерви відквитали один гол, але зрівняти рахунок так і не змогли.
«Перемога» - «Гірник-Спорт» - 1:2
Голи: Валєєв 55 - Кожевніков 9, Понєдельнік 45+1
«Кремінь» ніяк не покине зону турбулентності
Кременчуцька команда останньою зіграла у другому попередньому етапі Кубку України. Цей мач був особливим як з точки зору битви тренерів, адже Ігор Столовицький до Кременя очолював саме ЛНЗ. А також цей матч був психологічно важливим для самих гравців. Три поразки поспіль, дві з яких із великим рахунком. Кого перемагати як не команду Другої ліги?
Єдиний гол у ворота «Кременя» забив Галенко на 70 хв, що й вирішило подальшу долю «Кременя» у Кубку України.
«ЛНЗ»: Попович, Норенков, Тарасенко, Лопирьонок, Насонов, Євдокимов, Сторчоус (Долінський 90+2), Волков (Пучковський 61), Сніжко (Бобко 61), Войцеховський (Тищенко 71), Сула (Галенко 61). Запасні: Панченко, Сафонов, Голіков, Куксенко. Головний тренер: Юрій Бакалов
«Кремінь»: Мирний, Бєлоусов, Курелєх, Головко, В.Сидоренко, Панчишин, Бичков (Мурашов 83), Кошман, Авер’янов (Навроцький 72), Бойко, Галата. Запасні: Старченко, Д.Сидоренко, Молько, Білоус, Товкач, Галоян, Алізаде. Головний тренер: Ігор Столовицький
Результати другого попереднього етапу Vbet Кубку України-2021/2022
«Епіцентр» (Дунаївці) — «Поділля» (Хмельницький) - 3:0
«Буковина» (Чернівці) — «Агробізнес» (Волочиськ) - 2:0
ФК «Фенікс» (Підмонастир, Львівська обл.) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 2:6
«Ужгород» (Ужгород) — «Нива» (Тернопіль) - 0:1
«Карпати» (Львів) — «Карпати» (Галич) - 1:0
«Чайка» (П. Борщагівка) — «Чернігів» (Чернігів) - 1:1 (п.п.3:5)
«Рубікон» (Київ) — «Полісся» (Житомир) - 0:5
«Діназ» (Вишгород) — «Оболонь» (Київ) - 1:3
«Нива» (Вінниця) — «Волинь» (Луцьк) - 1:1 (п.п.3:5)
«Лівий берег» (Київ) — «Олімпік» (Донецьк) - 2:3
«Суми» (Суми) — «Металург» (Запоріжжя) - 0:1
«Скорук» (Нікопольський р-н) — «Вікторія» (Миколаївка) - 4:2
«Альянс» (Липова Долина) — «Краматорськ» (Краматорськ) - 2:1
«Яруд» (Маріуполь) — «Металіст» (Харків) - 1:3
ФК «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) — «Вовчанськ» (Покотилівка) - 0:1
«Перемога» (Дніпро) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - 1:2
«Реал Фарма» (Одеса) — «ВПК-Агро» (Вишневе) - 0:2
«Балкани» (Зоря) — «Енергія» (Нова Каховка) - 0:2
«Миколаїв» (Миколаїв) — «Кривбас» (Кривий Ріг) - 1:1 (п.п. 3:1)
ЛНЗ (Черкаси) — «Кремінь» (Кременчук) - 1:0
«Таврія» (Сімферополь) — «Дніпро» (Черкаси) - 3:2
«Нікополь» (Нікополь) — «Кристал» (Херсон) - 2:0