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Надзвичайні новини

Затриманому на хабарі поліцейському, який раніше працював у Горішніх Плавнях, пом’якшили запобіжний захід

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 580 Коментарів: 2

 

А ось відсторонення від посад - продовжили

Ігор Кречетов, якого 17 листопада у Полтаві СБУшники затримали на хабарі, залишився відстороненим від посад заступника начальника відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції і т.в.о. начальника відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ще на 2 місяці. Про це відомо з ухвал Октябрського районного суду Полтави.

Також суд змінив йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт.

За версією слідства, у липні минулого року, коли Кречетов працював заступником начальника відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції, він дізнався про підприємця з Горішніх Плавнів, який займається перевезеннями ґрунту, і вирішив цим скористатися.

8 липня він зустрівся з бізнесменом й попередив, шо той тепер має передавати йому по 500 грн за один перевезений вантаж, щоб не мати проблем з поліцією.

З ухвал відомо, що 29 жовтня біля Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури поліціян отримав хабар за 13 перевезених вантажів - 6,5 тис. грн.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд хабар Горішні Плавні Полтава СБУ
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Коментарі: 2

901
evil:
Сьогодні, 11:46

Цитирую:

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244
adf007:
Сьогодні, 12:00

Так написано - типа это единичный случай.

Скажу больше - наверно будет невероятным узнать наоборот - что кто-то не платит ментам...


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