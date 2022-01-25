На Полтавщині на згарищі пожежники виявили тіло

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25 січня, вночі, в приватному будинку в с. Драбинівка Полтавського району сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Дзвінок на лінію 101 надійшов о 0.36. Пожежу локалізували о 2.55, а загасили о 5.15.

В згорілому будинку пожежники виявили тіло чоловіка, причину смерті встановлює судово-медичний експерт.

Пожежники недопустили повного знищення будинку, й не дали поширитись вогню на будівлю поруч.

Поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлюють слідчі.