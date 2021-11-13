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Кременчуцький краєзнавчий музей отримав подарунок від відомого художника

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 231

16 картин з краєвидами нашого міста зберігатимуть у фондах музею

Художник Борис Сердюк передав до Кременчуцького краєзнавчого музею 16 своїх робіт. 2 листопада у музеї відбулося закриття виставки живопису міського художника Бориса Петровича Сердюка «Місце зустрічі – Кременчук», яка була присвячена 450-й річниці заснування міста.

У краєзнавчому музеї містяни можуть подорожувати локаціями Кременчука... по картинах


Виставку за час експонування відвідали тисячі кременчужан і гостей міста. Наступного дня музей отримав дуже цінний і вагомий подарунок від автора – це 16 картин з краєвидами нашого міста. Всі співробітники музею висловлюють щиру вдячність Борису Петровичу за його безкорисливий подарунок.

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Автор: Альона Душенко
Теги: музей Борис Сердюк картина
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