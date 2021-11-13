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«Титан» з Кременчука Володимир Самарцев завоював срібло Кубку Києва

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 252

 

Телеграф дізнався яким стали четверті змагання для спортсмена у цьому місяці

6-7 листопада у Києві відбувся турнір Кубок з класичного пауерліфтингу та класичного жиму лежачи, який зібрав найсильніших атлетів з усієї України. На цьому форумі Полтавську область представив спортсмен з Кременчука, тренер СК «Титан» Володимир Самарцев. Наш спортсмен змагався у класичному пауерліфтингу у відкритій віковій групі у ваговій категорії до 83 кг.

Для Володимира цей турнір став вже четвертим за останній місяць. На трьох попередніх змаганнях атлет завоював цілих п’ять нагород!

 
Змагаючись серед найсильніших, а у ваговій категорії до 83 кг виступили 19 спортсменів з усієї України, Володимир Самарцев з цього турніру поїхав зі срібною нагородою.

Разом зі своїм тренером чемпіоном та рекордсменом світу Анатолієм Новописьменним, Володимир дуже вдало виступив у серії з чотирьох турнірів, здобувши шість нагород, та підтвердив право представляти Кременчук та Полтавщину в Кубку України наприкінці листопада, який відбудеться у Коломиї (Івано-Франківська область).

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг
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