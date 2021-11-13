Малецький переконує, що в мерії Кременчука майже всі вакциновані, крім його водія...

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 459

Міський голова Віталій Малецький заявив, що майже всі працівники виконкому вже вакциновані, крім тих, у кого є протипоказання. Щоправда, до цього часу не вакцинувався водій мера... Про це міський голова розповів, відповідаючи онлайн на запитання журналістів після засідання виконкому 12 листопада. Нагадаємо, відучора вхід у мерію обмежений — туди пускають лише з сертифікатами. Проте обмеження для чиновників діють уже з 8 листопада — та мер дав відстрочку своїм працівникам.

- Пане мер, чому ви не виконали урядову постанову — і не відсторонили від роботи нещеплених працівників з 8 числа? - про це запитав «ТелеграфЪ». - У нас усі працівники проходять щеплення, - відповів міський голова. Я наводив приклад свого водія, якого я в примусовому порядку відправляю на щеплення. І інших людей. Повірте, учора був великий «розбір польотів» з цього питання.

Чому з 12 числа, а не з 8? На це питання мер доручив відповісти заступниці Ользі Усановій. Вона заявила, що в урядовій постанові йдеться про центральні органи виконавчої влади і органів виконавчої влади на місцях. У мерії не вважають, що їх стосується ця урядова постанова.

- Ми є органом місцевого самоврядування. І наразі Міністерство охорони здоров'я вже підписує наказ про обов'язкову вакцинацію в органах місцевого самоврядування. Ми превентивно діяли і ввели обмеження, враховуючи епідемічну ситуацію, - заявила Усанова.

Згодом мер додав, що наразі усі працівники виконкому надали документи про вакцинацію або протипоказання до неї. А водій сьогодні не їздив — а завтра, мовляв, піде на щеплення...