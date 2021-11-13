В «Укрзалізниці» розповіли, де курсуватимуть 10 нових вагонів КВБЗ

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 235

Вони курсуватимуть по найдовшому в країні маршруті

10 купейних вагонів Крюківського вагонобудівного заводу будуть курсувати на новому, найдовшому в країні маршруті, що був розроблений спеціально для нового графіка пасажирських перевезень.

Як повідомили в УЗ, це буде 5 купейних вагонів, які компанія вже отримала, та 5 вагонів, які отримає до кінця листопада.

Відомо, що вагони будуть у складі поїзда №5/6 Маріуполь — Ворохта, Рахів. Вказаний поїзд прямує через Волноваху, Запоріжжя, Дніпро, Кам'янське, Смілу, Білу Церкву, Бердичів, Здолбунів, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів (Буковель), Ворохту, Рахів та низку інших міст.

Крім того, нові вагони включатимуться до складу поїзда №77/78 сполученням Харків — Маріуполь.

Відправка у перший рейс поїзда №5/6 Маріуполь — Рахів з новими вагонами відбудеться 13 грудня о 8.08.