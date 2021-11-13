Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы.
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

В «Укрзалізниці» розповіли, де курсуватимуть 10 нових вагонів КВБЗ

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 235

 

Вони курсуватимуть по найдовшому в країні маршруті

10 купейних вагонів Крюківського вагонобудівного заводу будуть курсувати на новому, найдовшому в країні маршруті, що був розроблений спеціально для нового графіка пасажирських перевезень.

Як повідомили в УЗ, це буде 5 купейних вагонів, які компанія вже отримала, та 5 вагонів, які отримає до кінця листопада.

Відомо, що вагони будуть у складі поїзда №5/6 Маріуполь — Ворохта, Рахів. Вказаний поїзд прямує через Волноваху, Запоріжжя, Дніпро, Кам'янське, Смілу, Білу Церкву, Бердичів, Здолбунів, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів (Буковель), Ворохту, Рахів та низку інших міст.

Крім того, нові вагони включатимуться до складу поїзда №77/78 сполученням Харків — Маріуполь.

Відправка у перший рейс поїзда №5/6 Маріуполь — Рахів з новими вагонами відбудеться 13 грудня о 8.08.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця вагон КВБЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх