10 гривень у маршрутках та 8 – у тролейбусах: мерія Кременчука таки хоче підвищити проїзд з 1 грудня

Проєкти рішень з’явилися на сайті виконкому під назвами, які надійно приховують суть майбутніх рішень
Перевізники у черговий раз дотисли міського голову. А на дотацію «гранатових красеней», як видно, скінчилися гроші в бюджеті. Мерія Кременчука таки хоче підвищити вартість проїзду у маршрутках і тролейбусах без процедури регуляторного акту – тобто без обговорення. 11 листопада на сайті Кременчуцької міської ради з’явилося два проєкти рішень, назва яких не відображає їх суть: про внесення змін до рішень виконавчого комітету №982 та №983.
Йдеться про зміну у рішення, якими останній раз встановлювалося вартість проїзду у тролейбусах, комунальних автобусах та маршрутках. Нові тарифи планується ввести в дію з 1 грудня:
Вартість проїзних місячних квитків у транспорті КТУ планується встановити таку:
Тарифи встановлюють простим внесенням змін у рішення. Пояснювальної записки воно не містить. Розрахунки перевізників, у яких публічно сумнівався мер Віталій Малецький (за усталеною традицією замовчування) не фігурують в якості додатків до проєкту рішення.
Нагадаємо, раніше проєкт щодо вартості проїзду у транспорті виконком запланував розглянути як регуляторний акт у 2022 році. Регуляторка передбачає процедуру обговорення.
Навіщо ж тоді регуляторка – якщо ціну на проїзд і так підвищать? Варіантів відповіді два: або у 2022 підвищать удруге. Або легалізують рішення виконкому, яке ухвалять у листопаді всупереч чинному законодавству – тобто в обхід процедури регуляторного акту. Тобто у випадку, якщо хтось із кременчужан оскаржить рішення виконкому у суді, доки цей суд відбудеться – уже діятиме нове рішення виконкому. Або (у гіршому варіанті) і те й інше.
Один раз суд уже розглядав скаргу на незаконне рішення виконкому про підвищення тарифів у транспорті та вимогу його скасувати. Тоді позов подали депутати міськради минулого скликання Олександр Кальченко та Денис Терещенко. Автозаводський районний суд визнав, що при ухваленні рішення про тарифи порушена процедура – рішення мало прийматися як регуляторний акт. Але залишив скаргу позивачів без розгляду (уточнено, додане посилання а рішення суду - прим. ) – бо на той момент влада вже встигла підвищити тарифи ще раз, тобто скасовувати вже було нічого…