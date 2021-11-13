10 гривень у маршрутках та 8 – у тролейбусах: мерія Кременчука таки хоче підвищити проїзд з 1 грудня

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 516

Перевізники у черговий раз дотисли міського голову. А на дотацію «гранатових красеней», як видно, скінчилися гроші в бюджеті. Мерія Кременчука таки хоче підвищити вартість проїзду у маршрутках і тролейбусах без процедури регуляторного акту – тобто без обговорення. 11 листопада на сайті Кременчуцької міської ради з’явилося два проєкти рішень, назва яких не відображає їх суть: про внесення змін до рішень виконавчого комітету №982 та №983.

Ось такі проєкти рішень, скрин із сайту Кременчуцької міькради

Йдеться про зміну у рішення, якими останній раз встановлювалося вартість проїзду у тролейбусах, комунальних автобусах та маршрутках. Нові тарифи планується ввести в дію з 1 грудня:

8 гривень – у автобусах у звичайному режимі руху;

10 гривень – у режимі маршрутного таксі;

8 гривень – у комунальних тролейбусах та автобусах КТУ.

Вартість проїзних місячних квитків у транспорті КТУ планується встановити таку:

учнівський - 120 грн;

студентський - 140 грн;

для громадян - 350 грн;

для підприємств, організацій - 600 грн;

комбіновані для населення (тролейбус-автобус) - 500 грн.

Тарифи встановлюють простим внесенням змін у рішення. Пояснювальної записки воно не містить. Розрахунки перевізників, у яких публічно сумнівався мер Віталій Малецький (за усталеною традицією замовчування) не фігурують в якості додатків до проєкту рішення.

Нагадаємо, раніше проєкт щодо вартості проїзду у транспорті виконком запланував розглянути як регуляторний акт у 2022 році. Регуляторка передбачає процедуру обговорення.

Хитрий план мерії: як обійти закон

Навіщо ж тоді регуляторка – якщо ціну на проїзд і так підвищать? Варіантів відповіді два: або у 2022 підвищать удруге. Або легалізують рішення виконкому, яке ухвалять у листопаді всупереч чинному законодавству – тобто в обхід процедури регуляторного акту. Тобто у випадку, якщо хтось із кременчужан оскаржить рішення виконкому у суді, доки цей суд відбудеться – уже діятиме нове рішення виконкому. Або (у гіршому варіанті) і те й інше.

Один раз суд уже розглядав скаргу на незаконне рішення виконкому про підвищення тарифів у транспорті та вимогу його скасувати. Тоді позов подали депутати міськради минулого скликання Олександр Кальченко та Денис Терещенко. Автозаводський районний суд визнав, що при ухваленні рішення про тарифи порушена процедура – рішення мало прийматися як регуляторний акт. Але залишив скаргу позивачів без розгляду (уточнено, додане посилання а рішення суду - прим. ) – бо на той момент влада вже встигла підвищити тарифи ще раз, тобто скасовувати вже було нічого…