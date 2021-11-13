Двірник нехтує своїми обов'язками, а негабаритне сміття не вивозять: кременчуцькі реалії

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 258

Після звернення до керівника управляючої компанії проблему вирішили - але чи надовго?

Проблема своєчасного та якісного прибирання та вивозу сміття актуальна для багатьох кременчужан. Особливо гострою стала вона для пані О, яка мешкає на вулиці Целіноградській, де біля будинків 3,5 та 7 місяцями нормально не прибирали.

За словами жінки, двірник майже нічого не робить: швиденько позгрібає сміття під припарковані автомобілі - і балакає собі по телефону. Про те, щоб зібрати сміття та винести його на смітник мова не йде. Щодо вивозу відходів, тут теж проблема: машина приїжджає нерегулярно і збирає не все.

- Старі меблі та гілки не чіпають, - розповіла пані О, - Після їхніх приїздів залишається розкидане сміття, яке ніхто не прибирає - лише коти та собаки розносять довкола.

Жінка зверталася до управляючої компанії «Житлорембудсервіс», там дали телефон інженера участку. Зв'язатися з інженером так і не вийшло - слухавку ніхто не брав.

«ТелеграфЪ» теж спробував зателефонувати за зазначеним номером, проте результату це не дало: то слухавку не брали, то лінія була зайнята. Тому ми зв'язалися з керівником управляючої компанії Олександром Бондаренко та розповіли йому про ситуацію, що склалася.

- Як бачите, на фото смітник переповнений негабаритним сміттям. Ми повідомимо на КАТП, а після вивозу двірник все підчистить, відповів пан Бондаренко.

За кілька днів ми зв'язалися з пані О. Вона подякувала і надіслала фотографії.

Проте, додала, що якість роботи двірника аж ніяк не змінилася:

- Вона не прибирає біля під'їздів та біля контейнерів зі сміттям. Приходить на роботу дуже рідко і то на 30 хвилин, - йшлося у повідомленні.

Цього разу проблему вирішили, але чи надовго? Люди платять гроші і сподіваються отримати натомість якісну послугу. Але для того, щоб система працювала, не вистачає лише одного - відповідального ставлення до своїх обов'язків усіх без винятку учасників процесу.