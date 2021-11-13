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Офіційно: мер відповів на петицію, подану батьками учнів 1-4 класів

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 121

 

У відповіді міський голова ще раз вказав на те, що раніше 22 листопада до школи ніхто не піде

Ще 23 жовтня, коли стало ясно, що учні 1-4 класів кременчуцьких шкіл все ж таки підуть на дистанційне навчання, батьки подали на сайт Кременчуцького виконавчого комітету петицію, в якому закликали змінити це рішення.

Серед аргументів лунали такі:

  • діти початкових класів ще не мають навичок для дистанційного навчання;
  • учні початкових класів з Кременчука матимуть не рівні умови в порівнянні з учнями в більшості міст України, будуть відставати за програмою;
  • батьки будуть змушені брати відпустку за власний рахунок, або зовсім звільнитися з роботи, щоб дитина 6-7 років була присутня на онлайн навчанні, щоб не залишати її одну вдома в небезпеці - адже саме вони відповідальні за життя та здоров’я дитини;
  • внаслідок того, що батьки не будуть працювати на час дії дистанційного навчання, вони не будуть отримувати зарплатню та платити з неї податки, що становлять більшу частину надходжень до бюджету міста.

Петиція дуже швидко набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Її розглянули у встановленому законом порядку та надали відповідь - проте не ту, на яку розраховували батьки кременчуцької малечі: 

«Розглянувши епідемічну ситуацію в межах Кременчуцької міської територіальної громади щодо стрімкого зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі COVID-19 ...... прийнято рішення щодо запровадження з 25.10.2021 терміном на чотири тижні у закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади режиму роботи закладів з використанням технологій дистанційного навчання»

З повним текстом звернення та відповіддю можна ознайомитися тут.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: петиція дистанційне навчання відповідь
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