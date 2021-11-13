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Чи можна вакцинуватися різними типами вакцин: пояснення МОЗ

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 388


 

Вакцинація має бути доказовою, а статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин наразі немає

Вакцинація має бути доказовою, а використання бустерних або додаткових доз повинно чітко регулюватися. Про це  головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв’ю виданню Главком, інфориує пресслужба МОЗ.

- Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям, – сказав Ігор Кузін.

Статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин немає, адже в електронній системі охорони здоров’я можна бачити лише загальну кількість проведених щеплень. Доступ до персональної інформації, зокрема про вид вакцини, є лише у лікаря, який лікує пацієнта, або у вакцинальної бригади, яка проводить щеплення.

Якщо такі випадки й трапляються, то вони є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення і знає, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: щеплення вакцинація різні вакцини COVID-19
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