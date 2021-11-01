УЗ отримала перші вагони від КВБЗ в межах замовлення на 3 мільярди

«Укрзалізниця» отримала перші п'ять купейних вагонів з партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу за кошти державного бюджету. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У компанії нагадали, що КВБЗ має побудувати та поставити компанії 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.
Нагадаємо, що перші 2 вагони УЗ отримала ще в серпні. Компанія планувала запустити їх на рейсі Маріуполь-Львів.
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