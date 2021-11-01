УЗ отримала перші вагони від КВБЗ в межах замовлення на 3 мільярди

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«Укрзалізниця» отримала перші п'ять купейних вагонів з партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу за кошти державного бюджету. Про це повідомляє пресслужба компанії.

- За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені Укрзалізниці до кінця року. У такий спосіб, компанія з випередженням графіка вже отримала перші п'ять купейних вагонів із цієї партії, – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що КВБЗ має побудувати та поставити компанії 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Нагадаємо, що перші 2 вагони УЗ отримала ще в серпні. Компанія планувала запустити їх на рейсі Маріуполь-Львів.