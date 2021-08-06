На КВБЗ показали, як роблять пасажирські вагони для «Укрзалізниці»

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Передали на складання перші 5 кузовів вагонів, 2 вагони будуть готові в серпні – їх представлять на виставці до Дня Незалежності України

На «Крюківському вагонобудівному заводі» вже взялися за реалізацію контракту, укладеного між підприємством і Укрзалізницею на виготовлення 100 пасажирських вагонів. Робота закипіла одразу 23 липня, коли підприємство отримало аванс, повідомляє пресслужба КВБЗ. Наразі передали на складання перші 5 кузовів вагонів. Цього місяця також мають виготовити 7 вагонокомплектів для пасажирських вагонів. Два пасажирські вагони планується вже в серпні укомплектувати повністю.

«Наразі робітники облаштовують внутрішній інтер’єр, встановлюють електричне обладнання, монтують системи водозабезпечення й опалення. Планується, що два перші з контрактної партії пасажирські вагони будуть представлені на виставці в Києві, приуроченій 30-й річниці Незалежності України», - повідомляє пресслужба КВБЗ.

За її інформацією, одним із перших до інтенсивного режиму роботи повернувся колектив складально-зварювального корпусу. За словами керівника цього підрозділу Віктора Горба, минулого місяця рівень його завантаженості сягнув 150%. І така позитивна тенденція зберігатиметься як мінімум протягом наступних 12 місяців, запевняють на КВБЗ. Нагадаємо, за умовами контракту з УЗ, підприємство має рік на виготовлення 100 вагонів, час пішов з моменту отримання авансу.

КВБЗ не зупиняє розробки: розширюється асортимент елементів для монтажу інтер’єру вагонів, зокрема полірованих деталей із нержавіючої сталі. Тривають дослідні роботи з виготовлення полиць поліпшеної конструкції для пасажирів.