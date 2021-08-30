УЗ планує запустити перші отримані від КВБЗ вагони на рейсі Маріуполь-Львів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

УЗ планує запустити на рейсі №69/70 Маріуполь-Львів перші два пасажирські вагони зі 100, уже вироблених Крюківським вагонзаводом.

Як повідомила прес-служба УЗ, ці вагони компанія наразі презентує на виставці рухомого складу на першій платформі станції Київ-Пасажирський. Згідно з контрактом, до кінця поточного року завод передасть ще 10 пасажирських вагонів. Наступні 90 вагонів буде передано до липня 2022 року. Усі 100 вагонів планується використовувати на довгих магістральних маршрутах соціального значення.

- Нові вагони побудовані з урахуванням побажань пасажирів. Зокрема, у вагонах немає нижніх рундуків, під полицею залишили місце для багажу. Це дасть змогу розмістити, наприклад, великогабаритну валізу. Обшивка полиць виготовлена зі зносостійких матеріалів, які витримають посилені навантаження. У кожному купе встановлено чотири розетки з двома USB-портами. Крім того, у кожному вагоні в одній із вбиралень установлено стіл для пеленання. У всіх купе та вбиральнях встановлені кнопки виклику провідника. Плюс купе обладнані системою сигналізації: на ніч двері фіксуються кнопкою блокування, і під час відкриття дверей відповідний сигнал надходить до купе провідника. У пасажирських купе є невеличкі віконечка-кватирки, які можна відкрити на провітрювання, - розповіли в УЗ.



