Жодна школа Кременчука не отримала від ДСНС дозвіл на відкриття з 1 вересня

Про кількість дозволів на відкриття з 1 вересня, отриманих школами Кременчука від ДСНС, запитали журналісти під час засідання виконавчого комітету 26 серпня. Мешканці міста стурбовані, адже ширяться чутки про чисельні порушення пожежної безпеки в навчальних закладах.
Кременчужан спробувала заспокоїти заступниця міського голови Ольга Усанова:
Пані Усанова каже, що інспекторів ДСНС запрошували до співпраці з комісією листами, щоразу зазначаючи час та дату.
До початку навчального року залишилося кілька днів, і поки що лише слова Ольги Усанової підтверджують дотримання навчальними закладами протипожежних норм.