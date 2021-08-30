Жодна школа Кременчука не отримала від ДСНС дозвіл на відкриття з 1 вересня

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 232

Причина банальна: за словами Ольги Усанової, інспектори просто не відвідували навчальні заклади

Про кількість дозволів на відкриття з 1 вересня, отриманих школами Кременчука від ДСНС, запитали журналісти під час засідання виконавчого комітету 26 серпня. Мешканці міста стурбовані, адже ширяться чутки про чисельні порушення пожежної безпеки в навчальних закладах.

Кременчужан спробувала заспокоїти заступниця міського голови Ольга Усанова:

- В школах міста в наявності всі засоби протипожежної безпеки, зазначені в нормативних документах МОН. Чому інспектори ДСНС не приходять і не беруть участь в роботі комісії, нам невідомо.

Пані Усанова каже, що інспекторів ДСНС запрошували до співпраці з комісією листами, щоразу зазначаючи час та дату.

- Зараз готуємо звернення до керівництва ДСНС Кременчука, - додала віцемерка.

До початку навчального року залишилося кілька днів, і поки що лише слова Ольги Усанової підтверджують дотримання навчальними закладами протипожежних норм.