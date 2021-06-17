Пів мільйона гривень на порятунок кременчужанки Лариси Турман (Бобошко)

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 96

Кременчужанка Людмила Турман (Бобошко) потребує фінансової підтримки, щоб побороти пухлину. Близько тижня назад у 55-річної жінки піднялася температура та відчувала дискомфорт внизу живота. Кременчужанка одразу звернулася до лікарів. Жінка пройшла УЗІ, МРТ, які показали доброякісну пухлину печінки (гемангіома печінки) та порушення роботи жовчного міхура.

Як розповів син Максим, мамі потрібно як найшвидше провести операцію, адже відтягування тягне за собою бережливе ставлення (обережно без штовханини у транспорті, не сильно чихати, не підіймати важких речей, адже дає навантаження на організм).

На підготовку, операцію та післяопераційну реабалітацію необхідно близько 500 000 грн, які необхідно зібрати до початку липня.

Банківські реквізити для допомоги. Картка ПриватБанку: 5168 7574 1220 9928 (Лариса Іванівна Турман)