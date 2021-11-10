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Мер Кременчука не виконав урядову постанову — сьогодні нещеплені все ще на роботі

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 1 466 Коментарів: 2

 

Міський голова Віталій Малецький дав чиновникам відстрочку до 12 листопада

Із 8 листопада в Україні почали діяти обмеження, відповідно до яких мають бути відсторонені від роботи невакциновані працівники із переліку професій, щеплення для яких є обов'язковими. До цього цього переліку професій, який затвердив МОЗ, потрапляють і чиновники.

ТЪ попросив пресслужбу виконкому Кременчуцької міської ради дізнатися у відділі кадрів, скільки працівників виконкому уже відсторонено від роботи. Натомість отримали відповідь — усі працюють, обмеження вводяться лише з 12 листопада. Саме ця дата міститься у розпорядженні міського голови від 10 листопада, розміщеному на сайті виконкому. Отже, мер дав чиновникам відстрочку, знехтувавши терміном, вказаним в урядовій постанові.

Обмежувати доступ невакцинованим працівникам виконкому до своїх робочих місць будуть одночасно з обмеженнями для громадян, які ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: карантин коронавірус Малецький
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Коментарі: 2

261
Olexander:
Сьогодні, 16:21

Наказ МОЗ ? Ні ,не чув (малецький ).То чого ти тоді вимагаєш від громадян чогось ,якщо сам нехтуєш Постановою уряду ??Якась пародія на мера . 


15 4
84
Anthraxx:
Сьогодні, 16:29

Цитата: Olexander

Наказ МОЗ ? Ні ,не чув (малецький ).То чого ти тоді вимагаєш від громадян чогось ,якщо сам нехтуєш Постановою уряду ??Якась пародія на мера . 

Ему насовали на встрече с родителями, протестующими против закрытия школ, вот он и подсуетился


9 0

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