Мер Кременчука не виконав урядову постанову — сьогодні нещеплені все ще на роботі

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 1 466 Коментарів: 2

Із 8 листопада в Україні почали діяти обмеження, відповідно до яких мають бути відсторонені від роботи невакциновані працівники із переліку професій, щеплення для яких є обов'язковими. До цього цього переліку професій, який затвердив МОЗ, потрапляють і чиновники.

ТЪ попросив пресслужбу виконкому Кременчуцької міської ради дізнатися у відділі кадрів, скільки працівників виконкому уже відсторонено від роботи. Натомість отримали відповідь — усі працюють, обмеження вводяться лише з 12 листопада. Саме ця дата міститься у розпорядженні міського голови від 10 листопада, розміщеному на сайті виконкому. Отже, мер дав чиновникам відстрочку, знехтувавши терміном, вказаним в урядовій постанові.

Обмежувати доступ невакцинованим працівникам виконкому до своїх робочих місць будуть одночасно з обмеженнями для громадян, які ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.