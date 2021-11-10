Двоє кременчужан у складі молодіжної збірної України

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Варава та Абдулаєв у складі молодіжної збірної України готуються до змагань

В броварському «Терміналі» розпочали збори юнацька (U18) і молодіжна (U20) команди України. Обидва колективи очолює колишній нападник збірної Олександр Бобкін. У складі «молодіжки» займаються захисник МХК Кременчук» Расім Абдулаєв та нападник ХК «Кременчук» Гліб Варава.

До лав юніорської команди наставник викликав 23 хокеїстів. В останню мить випав з обойми через травму плеча нападник «Сокола» Михайло Сімчук.

Воротарі: Семен Майко, Назарій Сушак (обидва - «Білий Барс»)

Оборонці: Расім Абдулаєв (МХК «Кременчук»), Арсеній Кісільов, Артем Гребеник, Артем Козловський, Олексій Дахновський (усі - «Білий Барс»), Владислав Сушков, Артем Пономаренко (обидва - «Сокіл»), Олександр Філімонов («Дніпро»), Ярослав Суховольський («Краматорськ»)

Нападники: Гліб Варава («Кременчук»), Данило Трахт («Лукко» U18, Фінляндія), Денис Гончаренко, Данило Коржилецький (усі - «Сокіл»), Денис Бородай, Артем Грабовецький (обидва - Білий Барс»), Станіслав Садовіков («Донбас»), Андрій Кривоножкін («Придніпровськ»), Данило Царковський («Пантер», Естонія), Дмитро Кобильник («Краматорськ»)

Нападник словацького Олександр Плохотник приєднається до команди уже в польському місті Криниця-Здруй, де юніорська збірна 13-14 листопада зіграє два товариських матчі проти ровесників з Польщі. А вже через місяць підопічні Олександра Бобкіна виступатимуть на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В в естонському Таллінні. 12-17 грудня наші хокеїсти зіграють проти естонців, японців, словенців, французів і поляків.