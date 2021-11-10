Карантин та ремонт не перешкода: у Кременчуці оцифрували музей

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Роботу в електронному форматі розпочали з листопада цього року

У Кременчуці запрацював онлан-музей. Містяни можуть ознайомитися з експонатами Першого всеукраїнського музею історії форми одягу та його філії Кременчуцького військово-історичного музею.

- В умовах карантину, що триває, складнощів з мінімальним ремонтом приміщення для розміщення основної експозиції у зв'язку з повною відсутністю фінансування перехід на роботу в онлайн режимі є важливим етапом становлення наших музеїв. Це наближає нашу колекцію до всіх бажаючих, незважаючи на їхнє місцезнаходження. Онлайн представлення колекції музею робить її доступнішою для молоді — вона звикла будь-яку інформацію знаходити в мережі Інтернет. Ми раді, що стали першими в нашому регіоні та одними з не багатьох в Україні, хто впроваджує і такий додатковий формат роботи, - розповів керівник Першого всеукраїнського музею історії форми одягу Роман Пацовський.

На сайті представлені фотографії предметів, їх опис, історична довідка. Предмети особистого походження пов'язані з матеріалами про долі людей (розділ Особи в музеї), яким ці предмети належали.

Станом на 10 листопада на сторінках музею викладено інформацію про 2% предметів музейної колекції. Інформацію можна побачити в розділі Про музей - Колекція музею або розділ Експозиція відповідних сайтів.

Система автоматичного перекладу тексту надає можливість отримання інформації найпоширенішими 12 мовами світу.

- Користуючись нагодою, хочемо звернутися до всіх відвідувачів з проханням підтримати створення нашого музею шляхом допомоги у придбанні необхідних матеріалів для розміщення експозиції (інформація вказана у розділі Підтримати музей) та за наявності можливості поділитися з музеями предметами форми та спорядження, погонами, кителями, головними уборами, нагрудними та нарукавними знаками, цікавими фото та документами. Транспортування предметів Україною за рахунок музею, - йдеться у повідомленні.