Вбив і поховав на подвір'ї: моторошна трагедія сталася в селі Шульги

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 597

Чоловік казав сусідам, що мати померла через коронавірс, проте на слово йому не повірили

У селі Шульги, що на Полтавщині, сталося жорстоке вбивство: син вкоротив віку власній матері, а сусідам казав, що вона померла через коронавірус.

Як повідомляють «Надзвичайні новини», 52-річний Олег випадково проговорився знайомим, що його матері більше немає. Така несподівана новина викликала підозри у односельців. На подвір'ї чоловіка знайшли свіжу могилу, поліція розкопала її - і виявила тіло старенької, яку не лише задушили, а й зламали всі ребра.

Свідки кажуть, що родина жила вкрай будно. Син загиблої не мав постійного місця роботи, підробляв тим, що здавав метал, збирав горіхи або допомагав односельцям з роботою. Відомо, що старенька не отримувала пенсію, адже і вона, і син не мали радянські паспорти. Раніше родина мешкала на Півдні країни, і грошей на подорож туди для збору документів в них не було.

Односельці часто допомагали матері та сину речами або їжею, але останнім часом стали рідко їх бачити. Олег сказав сусідам, що і він, і мати захворіли.

Одного разу сусідка почула, як під час телефонної розмови Олег сказав, що «закопав матір». Це викликало у сусідки підозри, і вона повідомила в сільраду. На подвір'я до чоловіка направили дільничного офіцера поліції та слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці з'ясували, що жінка дійсно зникла, а під час огляду території помітили на подвір'ї свіжу могилу. Хазян будинку переконував, що його мати померла природньою смертю, і поховати її тут довелося лише через нестачу коштів.

Поліція не повірила на слово , розкопала могилу та доправила тіло на експертизу.

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв розповів:

- Експертами було встановлено, що жінка померла внаслідок насильницьких дій. Жінку вбили і потім закопали.

Наразі Олег перебуває у слідчому ізоляторі, за вбивство матері йому загрожує до 15 років в'язниці.

Триває слідство.