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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє чоловіків убили рідних і намагалися зробити вигляд, що вони тут ні до чого

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 901 Коментарів: 3

 

Правоохоронці розкусили обох

За минулу добу працівники карного розшуку Полтавщини розкрили два моторошних злочини, які сини вчинили відносно своїх батьків. Про обидва повідомили в телеграм-каналі Департаменту карного розшуку.

52-річний житель одного із сіл Миргородського району під час побутового конфлікту безжалісно забив власну матір, а потім самотужки поховав її на подвір’ї будинку. Правоохоронцям «розумник» пояснив, що 79-річна старенька хворіла і померла сама, а грошей на поховання не було. Однак, розкопавши тіло, правоохоронці побачили на ньому чисельні ушкодження обличчя, тулуба, у тому числі більше 25 переломів ребер.

Другий горе-син — мешканець Кобеляцького району повідомив поліцейським, що раптово знайшов мертвими обох батьків. Як виявилось, під час пиятики саме він побив матір і батька. Чоловік помер одразу, а жінку зловмисник ще облив горючою речовиною і підпалив. У подальшому він намагався переконати всіх у своїй непричетності.

Обох зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України. Досудові розслідування тривають, вирішуються питання щодо повідомлення про підозри і обрання мір запобіжних заходів.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
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Коментарі: 3

465
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 16:45

Бабка мощная попалась. Больше 25 ребер получилось сломать. И это учитывая, что у человека их всего 12 пар.


1 8
143
Маэстро:
Сьогодні, 17:49

Цитата: Kremen.Club
что у человека их всего 12 пар.
Одно ребро может быть сломано в нескольких местах

 


3 0
465
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:59

Цитата: Маэстро

Цитата: Kremen.Club
что у человека их всего 12 пар.
Одно ребро может быть сломано в нескольких местах

 

 

В оригинале было так: "Однак, розкопавши тіло, правоохоронці побачили на ньому чисельні ушкодження обличчя, тулуба, у тому числі більше 25 зламаних ребер."

 

Можешь загуглить по фразе "Однак, розкопавши тіло, правоохоронці побачили на ньому чисельні ушкодження"


0 1

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