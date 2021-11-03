На Полтавщині двоє чоловіків убили рідних і намагалися зробити вигляд, що вони тут ні до чого

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 901 Коментарів: 3

За минулу добу працівники карного розшуку Полтавщини розкрили два моторошних злочини, які сини вчинили відносно своїх батьків. Про обидва повідомили в телеграм-каналі Департаменту карного розшуку.

52-річний житель одного із сіл Миргородського району під час побутового конфлікту безжалісно забив власну матір, а потім самотужки поховав її на подвір’ї будинку. Правоохоронцям «розумник» пояснив, що 79-річна старенька хворіла і померла сама, а грошей на поховання не було. Однак, розкопавши тіло, правоохоронці побачили на ньому чисельні ушкодження обличчя, тулуба, у тому числі більше 25 переломів ребер.

Другий горе-син — мешканець Кобеляцького району повідомив поліцейським, що раптово знайшов мертвими обох батьків. Як виявилось, під час пиятики саме він побив матір і батька. Чоловік помер одразу, а жінку зловмисник ще облив горючою речовиною і підпалив. У подальшому він намагався переконати всіх у своїй непричетності.

Обох зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України. Досудові розслідування тривають, вирішуються питання щодо повідомлення про підозри і обрання мір запобіжних заходів.