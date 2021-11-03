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У Кременчуці можуть підтопитися прибережні ділянки та піднятися ґрунтові води

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 929 Коментарів: 1

 

Людей просять зберігати спокій та пильнувати особисте майно

Щоб підтримати Об’єднану енергетичну систему України, на Дніпровському каскаді водосховищ наразі накопичують воду для роботи гідроелектростанцій. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення попереджає кременчужан про те, що рівень води в акваторії Дніпра піднявся.

Тому найближчим часом можливе підтоплення присадибних та дачних ділянок у прибережній зоні та підняття рівня ґрунтових вод. Людей просять зберігати спокій та подбати про збереження особистого майна.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Днепр ГЕС затопление
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Коментарі: 1

1 165
antikola:
Сьогодні, 18:32

Зато ротердам не плюс и не свинарчуки



2 ноября "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси. "Укрэнерго" запросила аварийную помощь из Беларуси. Причиной стала почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и дефицит мощности частных ТЭС. 


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