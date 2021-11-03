У Кременчуці можуть підтопитися прибережні ділянки та піднятися ґрунтові води

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 929 Коментарів: 1

Щоб підтримати Об’єднану енергетичну систему України, на Дніпровському каскаді водосховищ наразі накопичують воду для роботи гідроелектростанцій. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення попереджає кременчужан про те, що рівень води в акваторії Дніпра піднявся.

Тому найближчим часом можливе підтоплення присадибних та дачних ділянок у прибережній зоні та підняття рівня ґрунтових вод. Людей просять зберігати спокій та подбати про збереження особистого майна.