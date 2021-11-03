Вболівальників на футбольний матч «Кременя» пускатимуть лише з COVID-сертифікатами

Щоб побачити останній домашній матч команди, вболівальники повинні мати при собі документи про вакцинацію або ПЛР-тест. ТелеграфЪ намагався розібратися, що не так із сертифікатом та яка ситуація у сусідніх клубах
У суботу, 6 листопада, футбольний клуб «Кремінь» вдома прийме «Краматорськ». Початок о 13.15 на стадіоні «Кремінь-Арена». Щоб потрапити на матч вболівальники мають пред'явити COVID-сертифікат або негативного тесту. Це стосується як вболівальників, так і журналістів. Вхід для вболівальників буде безкоштовним.
Як повідомляється на сайті клубу, на гру допускатимуться лише вболівальники та представники ЗМІ (за винятком осіб, які не досягли 18 років), які матимуть на руках один з наступних документів:
Клуб Прем'єр-ліги полтавська «Ворскла» на свої домашні матчі запускала вболівальників лише з дотриманням санітарних норм, а саме із дотриманням соціальної дистанції та одягнутої захисної маски.
На офіційному сайті Полтавської обласної державної адміністрації повідомляли, що «Ворскла» подарує 3 000 квитків на матч «Ворскла»-«Чорноморець» за вакцинацію від COVID-19. Також повідомлялося, що вхід на стадіон для глядачів буде можливим за наявності негативного ПЛР-тесту, сертифікату про 1 щеплення чи повну вакцинацію від COVID-19, або довідки про нещодавно перенесену хворобу.
Друголіговий полтавський клуб на домашньому матчі використовував температурний скринінг.
Пресаташе СК «Полтава» Богдан Проскуров зауважив, що на останньому домашньому матчі проводили температурний скринінг та слідкували за дотриманням санітарних норм. Оскільки Полтавщина не перебуває у червоній зоні - COVID-сертифікати не впроваджували.
У Горішніх Плавнях запроваджено більш жорсткі умови: у транспорт та магазини з COVID-сертифікатом. Тому у пунктах вакцинації Горішніх Плавнів спостерігається ажіотаж та черги з бажаючих вакцинуватися.
Згідно з рішенням комісії ТЕБ і НС:
7 листопада «Гірник-Спорт» вдома прийме «Полісся». Як повідомив Телеграфу пресаташе «Гірник-Спорту» Дмитро Булига - матч відбудеться з глядачами, але за наявності COVID-сертифікатів або негативного ПЛР-тесту.
Українська асоціація футболу 22 жовтня опублікувала нову версію тимчасового медичного протоколу. Він передбачений для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Ознайомитися з версією можна за посиланням.
Згідно п.6 Умови проведення матчу з глядачами, наявність COVID-сертифікат обов'язкова для червоної зони.
Станом на 3 листопада Полтавська область перебуває у помаранчевій зоні. Полтавщина перетнула червону зону лише у показнику кількість госпіталізованих пацієнтів.
При цьому клуб може самостійно вирішувати щодо допуску вболівальників на стадіон.
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