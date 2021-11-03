У податкову службу Полтавської області СБУ прийшла з обшуками

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 649 Коментарів: 1

Там «покривали» людей, які сплачували податки не у повному обсязі

Співробітники СБУ та НАБУ викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. Як написала пресслужба СБУ, схема полягала у «покривані» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

Для отримання доказів протиправної діяльності, СБУ та НАБУ провели ряд обшуків по всій Україні, в тому числі і у Полтаві.

В ході обшуків виявили та вилучили документи, які підтверджують даний протиправний механізм. Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Встановлюються усі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та слідчі НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.