У маршрутку та спортзал із COVID-сертифікатом: Горішні Плавні з понеділка живуть по-новому

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Від завтра, 1 листопада, у Горішніх Плавнях вводять додаткові обмежувальні заходи епідемічної безпеки. Тепер до маршрутки, спортзалу або закладу харчування необхідно мати негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат. Школи переходять на дистанційне навчання, а садочки працюватимуть за умови вакцинованих вихователів.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 31 жовтня, на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС виконкому Горішньоплавнівської міської ради.

Перелік додаткових обмежень, які почнуть діяти, затверджено протоколом міської комісії з питань ТЕБ і НС від 31.10.2021 № 12.

Із 8.00 години 1 листопада заборонено:

перевезення пасажирів громадським транспортом (крім осіб до 18 років) без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

(крім осіб до 18 років) без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу; відвідування розважальних закладів особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години, або «зелений» COVID-сертифікат;

особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години, або «зелений» COVID-сертифікат; перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти, на зупинках громадського транспорту, інших територіях загального користування в разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1,5 метра;

роботу закладів громадського харчування , крім доставки та замовлень навинос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката);

, крім доставки та замовлень навинос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката); діяльність готелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката);

(дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката); відвідування установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката);

(дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката); приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах , басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката);

, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката); проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів із атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката);

крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів із атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або «зеленого» COVID-сертифіката); проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планової госпіталізації (крім екстрених випадків), профілактичних планових оглядів (крім оглядів при оформленні на роботу).

Загальноосвітні навчальні заклади (крім 1-4 класів), заклади позашкільної освіти, ДЮСШ, навчальні заклади художньо-естетичного спрямування, музеї, бібліотеки працюють у дистанційному режимі. Дитячі садочки можуть працювати за умови, якщо 80 відсотків і більше працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Контроль за дотриманням встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів покладено на представників районного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Полтавській області, інших уповноважених осіб залежно від сфер господарської діяльності.

Порушення вимог обмежувальних заходів тягне за собою накладення штрафу:

- на громадян від 17 000 грн до 34 000 грн;

- на посадових осіб від 34 000 грн до 170 000 грн.