Галата на «голодному пайку» та рятівний Ульянов: «Кремінь» програв «ВПК-Агро»

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 243

Сьогодні, 31 жовтня, футбольний клуб «Кремінь» у Дніпрі зіграв з «ВПК-Агро». Для тренера «синьо-білих» Романа Локтіонова це був дебютний матч на тренерському містку. На жаль, «Кремінь» 8 поспіль матчів не знає смаку перемог.

«ВПК-Агро» - «Кремінь» - 2:0

Голи: Шевченко 9, Льопа 20

«ВПК-Агро»: Махновський, Вісенте, Є.Шевченко, Пашаєв, Тарадуда, Палюх, Насіменто, Литвиненко, Будняк, Льопа, Яровенко. Запасні: Бабічин, Дудік, Колесник, Косовський, Наполов, Слива, Хубутія, Д.Шевченко, Сухар

«Кремінь»: Єрмолов, Бєлоусов, Головко, Орел, Ульянов, В.Сидоренко, Бойко, Сейтхалілов, Мурашов, Авер'янов, Галата. Запасні: Мирний, Курелєх, Товкач, Білоус, Бичков, Молько, Галоян, Навроцький

Кременчужани завершили вояж із 4 матчів, і 6 листопада вдома приймуть «Краматорськ». Матч розпочнеться на стадіоні «Кремінь-Арена» о 13.15.