У Кременчуці зафіксовані ще смерті від COVID-19: це як два розбитих літаки Boeing з кременчужанами на борту

Сьогодні, 21:47 Переглядів: 591

Сьогодні, 31 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 42 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 27 жінок віком від 19 до 79 року та 15 чоловіків віком від 22 до 85 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання всі 42 пацієнта перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 248 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.

На жаль, 5 пацієнтів померли: чотири жінки віком від 66 до 79 років та один чоловік 60 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього зареєстровано 12468. Одужало 9729. Померло 362.

Загалом у Кременчуці з початку пандемії зареєстровано 362 смерті від коронавірусу. Це якби одночасно розбились три літаки Boeing 737-900 V-1 з 179 пасажирами в кожному.