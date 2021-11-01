У мерії кулуарно домовляються з перевізниками, наскільки подорожчає проїзд у Кременчуці

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 1 724

У виконкомі ще рахують, наскільки підвищити вартість проїзду у маршрутках – остаточної ціни ще немає. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів після засідання виконкому 29 жовтня. Нагадаємо, перевізники хочуть тариф 10-12 гривень, пояснюючи це подорожчанням газу. А дехто подав до мерії розрахунки і на більші тарифи.

Відповідаючи на запитання, мер анонсував нараду з перевізниками цього ж дня – 29 жовтня.

- Або скоригуємо їхні розрахунки або далі почнемо більш жорстко аналізувати ці розрахунки. Я вчора з кременчужанами спілкувався, розповідав модель, яка, на жаль, у наших перевізників присутня: якщо половина транспорту їздить на дизелі, а половина на газу – прибігають і хочуть підняти проїзд всім, мотивуючи тим, що газ подорожчав. Потім подорожчає дизель, а вони прибіжать – і скажуть, давайте знов усім піднімати. Давайте розберемось, у кого скільки маршруток, яка чим заправляється, наскільки змінилася ціна з моменту останнього тарифу тощо, - висловився міський голова.

«Телеграфу» теж було цікаво послухати, які відповіді на всі ці питання дадуть перевізники. Як відбуватиметься процес коригування тарифу? І врешті – чому мер протиставляє (словом «або») коригування та жорсткий аналіз? Адже це якраз дві ланки одного ланцюжка – точних і коректних розрахунків вартості проїзду. Відповіді на ці запитання ми сподівалися отримати під час наради з перевізниками – і запропонували меру зробити онлайн-трансляцію заходу. На що міський голова відповів «подивимся, як буде технічна можливість». Та трансляції не відбулося – якщо нарада й пройшла, то непублічно, за зачиненими дверима.

Раніше ТЪ звертав увагу, що, анонсуючи подорожчання проїзду, у мерії не представили даних аналізу: скільки ж машин у місті їздять на метані? Ми аналізуали, що не в усіх українських містах підвищують ціни на проїзд: є випадки, коли мерія не йде на поступки, вимагаючи спочатку виконання умов договорів на право перевезень (у тому числі заявленої кількості транспорту на маршрутах). І перевізники переобладнують маршрутки на інший вид палива.