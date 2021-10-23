Сколько стоит проезд у нас и по Украине: ТЪ проанализировал цены в транспорте

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 836

Как отреагировали на повышение цены топлива в других городах и что пророчат эксперты

Стоимость литра метана на заправках 32-35 грн - это уже не фантастика. Такой ценник автомобилисты увидели на АЗС в октябре. И это привело к приостановке маршруток и разговорам о повышении стоимости проезда. В Кременчуге приостановился 15б, не лучше ситуация с 18 и 30 маршрутом. Перевозчики просят повысить проезд: последний раз повышение случилось в августе нынешнего года до 8 грн. Хотят подать новые расчеты и на маршрутах №16 та 16 А. В целом, идёт речь о повышении тарифов с 8 грн до 10-12 грн: такие расчёты подали властям некоторые перевозчики. В ответ власти думают по маршруту 15б пустить троллейбус с автономным ходом. Как ситуация с газом отразилась на транспорте в других городах, сколько в Украине стоит проезд и что предпринимают власти?

Цены на газ: дешевле не будет

Первый понедельник октября стал "черным" для автомобилистов: цены на бензин и дизтопливо быстро пошли вверх после небольшого удешевления в конце сентября. Автогаз ползуче дорожал всю неделю. Крупнейшая в стране сеть АГНКС «Укравтогаз» с 1 октября повысила стоимость компримированного природного газа до 37,68 грн/куб. м. По сравнению с сентябрем 2021 года цена на топливо выросла на 47%, а относительно января - на 143%. В сентябре метаном можно было заправиться по 25,56 грн за куб, что более чем на 12 грн дешевле, чем сейчас.

По словам директора «Укравтогаза» Александра Ватажишина, такой скачок стоимости CNG вызван стремительным ростом цен на природный газ в Европе и как следствие - в Украине.

- Еще два месяца назад никто не прогнозировал, что будет такая стоимость. С начала года закупочная цена выросла в 6-7 раз, - отметил он, добавив, что прежде всего рост цен скажется на объемах реализации продукта.

Так, в сентябре, при стоимости 25,56 грн/куб. м, по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го, продажи метана упали на 10%. В «Укравтогазе» прогнозируют, что с учетом октябрских цен они сократятся ещe сильнее.

- Мы думаем, что с этим делать. Первое, думаем над оптимизацией расходов АГНКС. Более стратегически размышляем над тем, как применять наши станции в другом русле, - отметил Александр Ватажишин.

Метан - одна из альтернатив бензинам и дизтопливу. В некоторых странах Европы продаются легковушки, с завода адаптированные под CNG, однако в Украине метановые заправки распространены мало, и в основном на таком газе ездят автобусы и старая коммерческая техника, тогда как владельцы бензиновых машин предпочитают устанавливать газобаллонное оборудование под пропан - бутан. На сегодня в рознице он продается в среднем по 17-18 грн/л.

Серьезность ситуации еще никто не осознал. Транспорт просто остановится или нужно будет повышать цены на 15-80% в зависимости от подвижного состава, - говорит глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

Эксперты не спешат с хорошими прогнозами по падению цен.

Глава консалтинговой группы А-95 Артем Куюн говорит, что ситуация на рынке автогаза сейчас сложно прогнозируемая. Но предпосылок для роста цен в рознице нет, так как в опте они стабильны. На неделе, по его словам, цены не изменятся, а вот во второй половине октябре не исключено небольшое снижение, если в Украину поступит дешевый газ из РФ, которого там сейчас избыток на фоне снижения потребления.

Однако газ дешеветь не должен, уверены эксперты. При снижении температуры его плотность увеличивается. Газ покупают оптом на тонны, а продают в рознице и на литры. Поэтому с приходом холодов с одной тонны газа выйдет меньше литров, что тоже влияет на цену. Зимой из тонны выходит на 120-140 литров меньше.

В целом, существует тренд на подорожание нефтепродуктов – длительный, так как нефть устойчиво дорожала последние три месяца, считает глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Поэтому, заправившись сегодня бензином или дизелем про запас, можно в будущем сэкономить.

Как дорожает проезд в Украине

Среднюю цену на проезд в Украине называют 8 грн. Ситуация с газом также привела к забастовке маршрутчиков в некоторых городах, например в Кропивницком и Житомире. Но не во всех: многие города повысили проезд этим летом и пока речи о следующем повышении не ведут. При этом часть городов только несколько месяцев назад повысила стоимость проезда до 8 грн. До 10 грн повысили немногие города. Так, Винница, Львов, Днепр - 10 грн, Киев - 7-10 грн. Харьков - 8-12 грн.

Ещё в городах стали прибегать к дифференцированной оплате: при наличии местной карты или оплате бесконтактно проезд стоит дешевле.

Киев. Тарифы уже подняли в начале лета до 10 грн, но не на всех маршрутах. До февраля 2021 стоимость проезда была 8 грн-10 грн. Однако теперь на некоторых маршрутах — 12-15 грн.

Ивано-Франковск. Повышение произошло летом: стоимость проезда в коммунальных автобусах и троллейбусах подняли до 10 грн. Банковской картой можно рассчитаться дешевле — 8 грн. В частных маршрутках проезд по 8 грн. До повышения было 6 грн. В Ивано-Франковске есть карточка "Галка", с которой проезд обходится дешевле.

Пирятин. С 5 октября стали рассматривать вопрос повышения цен на одном из маршрутов. Стоимость — 5 грн, хотят повысить до 8 грн. В последний раз повышение произошло в 2018 году.

Конотоп. В середине сентября повысили до 8 грн. Тоже отказывались от обслуживания маршрута, не придерживаясь графика. Обязали оборудовать маршрутки трекерами.

Кропивницкий. 4 октября не выехало почти 200 маршруток. Заправить одну смену стоит на 450-500 грн дороже с октября. Заложенный тариф 7 грн за кубометров вырос до 34 грн. Перевозчики готовили повышение до 10 грн с учетом 20-22 грн за куб. Один из 7 перевозчиков подал расчет на 14 грн.

В Луцке хотят повысить стоимость до 8 грн: в сентябре появился проект решения исполкома.

Одесса. Осенью поехала по 10 грн вместо 7 грн. Повышение произошло в сентябре, хотя перевозчики просили о нем еще в мае-июне.

Чернигов. В конце сентября цена повысится в троллейбусах и маршрутках до 8 грн.

Львов. Тарифы "откорректировали" в конце мая. Стоимость возросла с 7 до 10 грн.При этом власти говорят, что себестоимость - 12 грн Ранее проезд подоражал в феврале 2019 года: с 5 до 7 грн.

Запорожье. Повысили стоимость проезда в маршрутках до 8 грн с 6 грн. В отдаленные районы — до 10 грн. Автобусы - с 5 до 7 грн.

Славянск. В октябре подняли до 10 грн. Некоторые перевозчики сократили маршруты. При стоимости топлива 16 грн проезд должен стоить 10, такие доводы приводили маршрутчики.

Полтава. Новые тарифы — 6 грн в троллейбусах и 8 грн в автобусах с 16 июля.

Винница. С 1 июня проезд подорожал до 10 грн. Объяснили снижением пассажиропотока и увеличением стоимости топлива. Перевозчики хотели до 12 грн.

Бердянск. Стоимость проезда осенью выросла с 6 до 8 грн.

Павлоград. Зависит от дальности маршрута: 7-9 грн, ранее платили 6 грн.

Суммы. Водители показали расчёты тарифов и согласились не прекращать работу с 1 октября. Средняя цена по расчётам — 10-11 грн. С учетом карантинных ограничений на 2-2,5 грн дороже. Самая высокая стоимость, которую подали — 13 и 16 грн (если берут мало людей). Пересматривать будут не ранее октября. С осени в Суммах повысили тариф на проезд до 10 грн. Ставят вопрос еще раз повысить цену за проезд.

Тернополь. Цены подняли 22 сентября в среднем на три гривни. Тарифы на проезд одинаковы для частного и коммунального транспорта. При этом ввели только безналичный расчет: 8-10 грн в зависимости от типа оплаты.

Житомир: переоборудуем маршрутки

Житомир тоже накрыл транспортный армагеддон. Маршрутки или не соблюдали график, или не выходили на линию вообще. Ситуацию объяснили тем, что метан подорожал за первую неделю октября почти в 2 раза. Но решили быстро перестроить и перевести маршрутки на топливо подешевле:

- Большинство маршрутов у нас на метане, что заставило водителей быстро переоборудоваться на газ пропан, бутан или переходить на бензин… Они сейчас переоборудуют, заключают договора, по возможности выпускают транспорт, — отметили в мэрии Житомира. - Мы видели маршрут №44, который не выехал в понедельник, потому что практически весь парк у него на метане. Сегодня маршрут №44 вышел утром в составе 7 автобусов…

Власти отметили, что договора с частными перевозчиками не заключены: сперва посмотрят, могут ли они выполнять свои обязательства, затем пойдёт речь о заключении договора.

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