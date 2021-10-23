На Галузевому проїзді в Кременчуці горіли дві господарчі будівлі

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 240

Під час пожежі ніхто не постраждав, вогонь знищив лише сміття

За інформацією пресслужби Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС, 22 жовтня надійшло повідомлення про пожежу на Галузевому проїзді, 76, що в Автозаводському районі Кременчука.

Рятувальники прибули на місце через 11 хвилин і з'ясували, що горять дві окремі господарчі споруди, які давно не експлуатуються: одноповерхова будівля площею 40 квадратних метрів та підвальне приміщення 3-поверхової будівлі площею 20 квадратних метрів.

Полум'я вдалося повністю лівідувати о 21.40, вогонь знищив лише сміття.

Причини та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.