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Надзвичайні новини

На Галузевому проїзді в Кременчуці горіли дві господарчі будівлі

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 240

 

Під час пожежі ніхто не постраждав, вогонь знищив лише сміття

За інформацією пресслужби Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС, 22 жовтня надійшло повідомлення про пожежу на Галузевому проїзді, 76, що в Автозаводському районі Кременчука. 

Рятувальники прибули на місце через 11 хвилин і з'ясували, що горять дві окремі господарчі споруди, які давно не експлуатуються: одноповерхова будівля площею 40 квадратних метрів та підвальне приміщення 3-поверхової будівлі площею 20 квадратних метрів.

Полум'я вдалося повністю лівідувати о 21.40, вогонь знищив лише сміття.

Причини та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа ДСНС
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