Бустерної дози не буде: у МОЗ вважають за краще повторно вакцинувати людей від COVID-19

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 335

Міністерство охорони здоров'я України планує наступного року почати ревакцинацію населення від коронавірусу, а про бустерне щеплення для усіх категорій населення наразі не йдеться. Про таке розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю для телеканалу «Рада».

За словами Кузіна, бустерну дозу вакцини від COVID-19 можуть рекомендувати людям з хронічними захворюваннями, які ослаблюють імунітет. А от масового запровадження бустеру не буде.

- Поки що не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, має отримати такі ж дві дози у 2022 році, – пояснив головний санлікар.

Ігор Кузін припускає, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабішає.

- Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь, – додав він.