Бустерної дози не буде: у МОЗ вважають за краще повторно вакцинувати людей від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України планує наступного року почати ревакцинацію населення від коронавірусу, а про бустерне щеплення для усіх категорій населення наразі не йдеться. Про таке розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю для телеканалу «Рада».
За словами Кузіна, бустерну дозу вакцини від COVID-19 можуть рекомендувати людям з хронічними захворюваннями, які ослаблюють імунітет. А от масового запровадження бустеру не буде.
Ігор Кузін припускає, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабішає.