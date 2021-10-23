У Таїсії Петрової, яка влаштувала стрілянину у полтавській школі, діагностували шизофренію

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19 жовтня Київський районний суд Полтави задовольнив клопотання слідчого та перевів із СІЗО в психіатричну лікарню 19-річну Таїсію Петрову, яка стріляла у двох вчителів у Полтавській школі №11, що за адресою вул. Маршала Бірюзова, 64. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, 6 вересня дівчина прийшла з арбалетом до школи, в якій навчалася до 4 класу. Там вона випустила стрілу у спину вчительці української мови і літератури, а потім – поцілила у руку заступниці директора з навчально-виховної роботи.

8 вересня Київський райсуд Полтави взяв Таїсію Петрову під варту, де вона мала знаходитися до 5 листопада. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Проте 18 жовтня був готовий висновок комплексної судової психолого-психіатричної експертизи, згідно якого дівчина на момент вчинення злочину страждала на хронічне психічне захворювання – параноїдну шизофренію, галюцинаторно-параноїдний синдром з безперервним перебігом, що позбавляло її здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними. Захворювання і на даний час не дає їй такої можливості. Тому вона потребує застосування примусових заходів медичного характеру – госпіталізації до психіатричної лікарні з посиленим наглядом.

Суддя Юрій Куліш задовольнив клопотання слідчого. Таїсії Петровій змінили запобіжний захід із тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.