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Надзвичайні новини

У Харківському виші розповіли про поведінку студентки, що стріляла з арбалета по своїм шкільним учителям

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 666

 

Викладачі ВНЗ нападів агресії за дівчиною не помічали

У Полтаві озброєна арбалетом 19-річна Таїсія Петрова, зайшла в школу, в якій вона раніше навчалася, і вистрілила в двох вчителів. Подія швидко стало резонансною. Стало відомо, що дівчина на даний момент є студенткою Харківського Національного університету цивільного захисту населення, де вона вчиться на психолога. У вузі виданню Newsroom розповіли про те, якою студенткою була вона.

Дівчина з арбалетом розповіла про знущання в школі

В університеті повідомили, що Таїсія Петрова вступила до вузу в 2019 році. Дівчина жила в гуртожитку і була на хорошому рахунку. Через коронавірус студентів відправили на навчання онлайн, тому Таїсія повернулася в Полтаву.

Цього року Таїсія перевелася на третій курс. Першого вересня вона була присутня на святі Першого дзвоника і була на перших парах, а потім дівчина поїхала додому. Вже 6 вересня педагоги дізналися про події в школі в Полтаві і пізнали в стрілку відмінницю Таїсію Петрову.

- У неї не було неадекватної поведінки, вона прагнула до знань і відмінно вчилася. Правда, студентка приховувала, що її батьки - адвентисти. Що сталося за час карантину і спонукало дівчину розстріляти педагогів, неясно, - кажуть в університеті.

Зараз студентка знаходиться в Полтаві на психіатричному обстеженні. Продовжить Таїсія навчання у виші, буде залежати від результатів експертизи.

За скоєне дівчині загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава школа стрілянина
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