Дівчина з арбалетом розповіла про знущання в школі (доповнено)

Вчора, 12:31 Переглядів: 4 656 Коментарів: 2

Таїсія Петрова, яка 6 вересня в полтавській школі №11 з арбалета підстрелила двох вчителів, вибачилася за свої дії.

Також вона розповіла в суді, що в школі над нею знущалися учні і вчителі. Батькам вона про булінг не розповідала, а тримала все в собі.

Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав 19-річній полтавці запобіжний захід - тримання під вартою на строк 60 діб.

Слідчі дії тривають.

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Як виявилося, Таїсія навчалась не в одній і не у двох школах. До 4-го класу вона навчалася в 11 школі, потім перевелася у Рибці, в школу №36. Утім атестат отримувала вже у 9-ій. Однокласники кажуть, що дівчина була відлюдькуватою і ні з ким особливо не спілкувалася. Класний керівник також каже, що Тая була некомунікабельною, але не агресивною.

Сусіди кажуть, що дівчина росла у дуже релігійній сім'ї, де її сильно опікали. Крім того, дівчині якийсь час забороняли робити ідентифікаційний код та паспорт.

Колишні однокласниці кажуть, що проблеми почалися саме у 9 класі. Дівчина різко почала гірше навчатись, прогулювати уроки. У неї з'явились проблеми з алкоголем, вона почала носити виключно чорний одяг і часто приходила з ранами на зап'ястках, які намагалась приховати.

Серед іншого, як повідомили журналістам свідки, що були під час обшуків у кімнаті дівчини, в її телефоні знайшли також листування з невідомим обліковим записом без аватара. У листуванні вона, так само як і у своєму щоденнику, ділилася планами на найближчий місяць. Таїсія планувала низку вбивств, підпали — а закінчити вересень дівчина хотіла самогубством.