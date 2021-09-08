Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Кременчук, Україна, Світ

Доступ до інтернету та телефонні дзвінки: нові послуги з'являться в українських в'язницях

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2

 

Такі послуги будуть платними, а телефонні розмови записуватимуть

В українських слідчих ізоляторах вже незабаром можуть з'явитися нові платні послуги – доступ до інтернету і дзвінків.

Про це в інтерв'ю «НВ» розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Однак є нюанс – телефонні розмови будуть записуватися. Нові послуги в СІЗО будуть вводити офіційно, вже готується відповідний наказ.

Як зазначив Малюська, ті, хто знаходяться в слідчих ізоляторах і зараз платять за дзвінки та інтернет, але неофіційно.

- Це буде офіційний сервіс: можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно, - сказав міністр.

Впровадження таких послуг стане продовженням експериментального проєкту, який Мін'юст запустив рік тому: за гроші почали надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.

Що знаходиться в платній камері:

  • звичайне або двох'ярусне ліжко з дерев'яними бильцями;
  • стіл і стільці;
  • шафа для одягу;
  • обгороджений санвузол;
  • полиця;
  • змішувач і умивальник;
  • телевізор з підставкою;
  • мікрохвильовка;
  • урна;
  • інвентар для прибирання.

Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері. Приміром, в Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: зв'язок в'язниці платні послуги
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх