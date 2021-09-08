Доступ до інтернету та телефонні дзвінки: нові послуги з'являться в українських в'язницях

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2

В українських слідчих ізоляторах вже незабаром можуть з'явитися нові платні послуги – доступ до інтернету і дзвінків.

Про це в інтерв'ю «НВ» розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Однак є нюанс – телефонні розмови будуть записуватися. Нові послуги в СІЗО будуть вводити офіційно, вже готується відповідний наказ.

Як зазначив Малюська, ті, хто знаходяться в слідчих ізоляторах і зараз платять за дзвінки та інтернет, але неофіційно.

- Це буде офіційний сервіс: можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно, - сказав міністр.

Впровадження таких послуг стане продовженням експериментального проєкту, який Мін'юст запустив рік тому: за гроші почали надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.

Що знаходиться в платній камері:

звичайне або двох'ярусне ліжко з дерев'яними бильцями;

стіл і стільці;

шафа для одягу;

обгороджений санвузол;

полиця;

змішувач і умивальник;

телевізор з підставкою;

мікрохвильовка;

урна;

інвентар для прибирання.

Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері. Приміром, в Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.