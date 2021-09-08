Доступ до інтернету та телефонні дзвінки: нові послуги з'являться в українських в'язницях

В українських слідчих ізоляторах вже незабаром можуть з'явитися нові платні послуги – доступ до інтернету і дзвінків.
Про це в інтерв'ю «НВ» розповів міністр юстиції Денис Малюська.
Однак є нюанс – телефонні розмови будуть записуватися. Нові послуги в СІЗО будуть вводити офіційно, вже готується відповідний наказ.
Як зазначив Малюська, ті, хто знаходяться в слідчих ізоляторах і зараз платять за дзвінки та інтернет, але неофіційно.
Впровадження таких послуг стане продовженням експериментального проєкту, який Мін'юст запустив рік тому: за гроші почали надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.
Що знаходиться в платній камері:
Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері. Приміром, в Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.
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