Отримання частки майна у спадщину не впливає на призначення субсидії

Консультація фахівців
Роз'яснення надали у департаменті соціального захисту населення Полтавської ОДА.
Житлова субсидія не призначається, якщо, зокрема, будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї мають у власності більш ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок). Але при цьому не враховуються житлові приміщення, які перебувають у спільній сумісній або частковій власності.
Отже, отримання частки нерухомого майна у спадщину не вплине на право отримання субсидії.
У департаменті також нагадали, що при визначені права на отримання житлової субсидії не враховуються житлові приміщення:
розташовані на тимчасово окупованій території, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення,
Тому наявність другого житла на окуповані території, у сільській місцевості або непридатного до проживання також не вплине на право отримання субсидії.