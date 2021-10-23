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Споживач, Все о субсидиях

Отримання частки майна у спадщину не впливає на призначення субсидії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 404

Консультація фахівців
«Якщо у власності є квартира, а батько залишив у спадщину 1/4 частину будинку у місті, чи зможу я оформити субсидію?» - з подібними запитаннями часто звертаються громадяни до органів соцзахисту.

Роз'яснення надали у департаменті соціального захисту населення Полтавської ОДА.
Житлова субсидія не призначається, якщо, зокрема, будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї мають у власності більш ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок). Але при цьому не враховуються житлові приміщення, які перебувають у спільній сумісній або частковій власності.
Отже, отримання частки нерухомого майна у спадщину не вплине на право отримання субсидії.
У департаменті також нагадали, що при визначені права на отримання житлової субсидії не враховуються житлові приміщення:
розташовані на тимчасово окупованій території, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення,

  • розташовані в сільській місцевості,
  • не придатні до проживання, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
  • отримані дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету, житлових приміщень у гуртожитках.

Тому наявність другого житла на окуповані території, у сільській місцевості або непридатного до проживання також не вплине на право отримання субсидії.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: субсидія субсидия квартира будинок
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