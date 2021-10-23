Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Кременчук

За новорічні ранки — 200 тисяч, за ілюмінацію — 100 тисяч заплатять з бюджету Кременчука

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 552

 

Гроші виділять за рахунок перерозподілу в бюджеті

У мерії вже розпочинають підготовку до новорічних та різдвяних свят. На сайті міської ради з'явився проєкт рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань. Бюджет культури перерозподілять і виділять гроші на такі потреби:

  • 200 тисяч гривень - на проведення новорічних та різдвяних свят (для палаців культури, клубних закладів);
  • 100 тисяч гривень — КП «Благоустрій Кременчука» на придбання новорічної ілюмінації.
1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Новий рік ілюмінація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх