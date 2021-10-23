За новорічні ранки — 200 тисяч, за ілюмінацію — 100 тисяч заплатять з бюджету Кременчука
Сьогодні, 14:59
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Гроші виділять за рахунок перерозподілу в бюджеті
У мерії вже розпочинають підготовку до новорічних та різдвяних свят. На сайті міської ради з'явився проєкт рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань. Бюджет культури перерозподілять і виділять гроші на такі потреби:
- 200 тисяч гривень - на проведення новорічних та різдвяних свят (для палаців культури, клубних закладів);
- 100 тисяч гривень — КП «Благоустрій Кременчука» на придбання новорічної ілюмінації.