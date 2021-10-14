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Кременчук

Кременчуцькі перевізники подали розрахунки на тариф 10-12 гривень у маршрутках

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 302

 

Виконком перевіряє, що вони там написали (чи робить вигляд, що перевіряє)

Кременчуцькі перевізники хочуть тариф 10-12 гривень на проїзд у маршрутках, а дехто подав і вищі цифри у розрахунках. Про це ТЪ повідомили в управлінні економіки виконкому. Перевізники пояснюють необхідність підвищення тарифів на проїзд зростанням ціни на автогаз.

Проте, як каже керівник управління економіки Микола Здойма, не всі підприємства-перевізники на даний час подали цифри. Чи означає це, що не всі претендують на зміну тарифу – і знаходять можливість їздити по 8 гривень? На це пан Здойма не відповів, лише додав, що, можливо, перевізники ще готують розрахунки.

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Наразі в мерії перевіряють, що написали в розрахунках керівники транспортних підприємств. Принаймні – кажуть, що перевіряють. Нам теж цікаво, на яку кількість транспорту розрахують перевізники свої тарифи, бо реальна кількість транспорту на маршрутах не співпадає із тією, що передбачена в договорах з виконкомом. ТЪ провів експеримент – і перевірив це (ще до того часу, як перевізники заявили про скорочення кількості транспорту на маршрутах). Також ми впевнилися, що транспортні підприємства не виконують своїх зобов'язань щодо руху у звичайному режимі. Попри це, мерія завжди йде на поступки перевізникам - у підвищенні тарифів.

Маршрутки-призраки: ТЪ протестировал маршрутки в «обычном» режиме по 5 гривень
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: маршрутка тариф перевізники
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