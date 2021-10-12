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Кременчук

Як у Кременчуці 14 жовтня перекриватимуть рух

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 223

 

Патрульна поліція опублікувала маршрут

14 жовтня у зв'язку з проведенням заходів до Дня захисників і захисниць України буде тимчасово обмежений рух на відрізку від перехрестя вулиці Генерала Жадова з площею Перемоги та до перехрестя вулиці Коцюбинського з вулицею Ігоря Сердюка. Обмеження діятиме з 10.30 до 16.00.

У Кременчуці відбудеться військовий марш

Також у зв'язку з проходженням військової колони з 11.00 до 12.00 буде тимчасово обмежений рух автотранспорту вулицею Соборною від ПК «Кредмаш» до площі Перемоги.

Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

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Автор: Альона Душенко
Теги: День захисників та захисниць України перекриття руху
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