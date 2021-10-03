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Кременчук

Маршрутні автобуси 15-Б у Кременчуці зупинилися через брак коштів на пальне

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 486

 

Про це повідомив кременчужанам сам перевізник

Маршрут №15-Б повністю зупинився з 2 жовтня, а 18-й та 30-й маршрути припинять працювати протягом тижня. Про таке повідомив керівник підприємства ПП «Креміньавтотранс» Володимир Матвєєв на своїй Facebook-сторінці

За словами підприємця, це сталося у зв'язку з різким здорожчанням стисненого газу до 37,6 гривень за 1 кубометр, і тепер дохід підприємства не перекриває навіть вартість пального. 

«Я думаю, що нам з вами треба по 15-Б запускати тролейбус», - мер Кременчука

«Креміньавтотранс» разом з іншими підприємствами, що надають послуги з перевезення пасажирів з понеділка надасть розрахунки для тимчасового підняття вартості проїзду.

На даний момент альтернативою маршруткам є лише комунальний транспорт, але він не взмозі обслуговувати всі маршрути.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: маршрутки пальне підвищення цін
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