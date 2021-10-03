Борзенко не з'явився в шоу «Холостячка-2» особисто, але запросив Злату на побачення!

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 941

Поки головний патрульний Кременчука був на спецзавданні, двоє претендентів на серце красуні покинули проєкт

Глядачі не сподівалися побачити Олександра Борзенка в ефірі третього випуску шоу «Холостячка-2», адже минулого разу він повідомив, що має поїхати на кілька днів через спецзавдання. Не спдівалася на це і Злата Огневич, але... Але не будемо поспішати!

Почалося шоу з побачень: Злата вирішила спробувати трохи екстриму з каскадером Павлом Богда і покататися на байках Enduro з Андрієм Задворним. Як результат - перший з хлопців не повернувся з побачення і залишив проєкт. Під час спілкування зі Златою він зрозумів, що просто не готовий до серйозних стосунків. Проте й Андрій не отримав троянду від холостячки.

Після індивідуальних побачень Злата Огневич вирішила провести час одразу з усіма чоловіками і запросила їх на скеледром. Адже дівчина давно мріяла зайнятися альпінізмом! В планах була навіть подорож на Еверест, проте на заваді стала пандемія. Чоловіки поділилися на команди і завзято поринули у змагання: перемогти мала та команда, яка назбирає більше конвертів, приклеєних на «скелі». Приз - побачення зі Златою - отримала команда Олега Плахотнюка і Віченцо Дулепи.

Подвійне побачення було сповнене романтики: на дівчину чекала рибалка, смачна вечеря, подарунки і аж дві романтичні прогулянки озером - на човні та на плоту. Чоловіки змогли справити враження на Злату, і кожен повернувся до будинку з трояндою!

Останнім завданням для всіх учасників стало записати для Злати відеоповідомлення, яке розсмішить красуню. Чоловіки старалися як могли. Злата переглянула всі - і саме тут на неї чекав сюрприз.

На екрані з'явився Олександр Борзенко у поліцейській формі, і просто сказав:

- Здравствуй, Злата! Я цел, невредим, задача выполнена, и хотел бы провести время с тобой. Я приглашаю тебя на свидание!

А наприкінці відбулася церемонія троянд. Омріяну квітку не отримав лише Ілля Закорецький.

В Олександра Борзенка залишилося 11 конкурентів у боротьбі за серце красуні. Чи вдасться йому довести, що саме він - найкращий, дізнаємося трохи згодом.