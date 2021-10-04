Ситуація дуже важка: до кінця тижня на маршрути Кременчука виходитиме менше транспорту

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 448 Коментарів: 2

Через подорожчання пального ситуація з кременчуцькими маршрутками склалася дуже важка, про це 4 жовтня заявив очільник управління транспорту Руслан Івашина. Найбільші проблеми виникли на тих маршрутах, які заправлялися газом метаном.

4 жовтня транспорт вийшов на всі маршрути нашого міста, але кількість машин менша на 20-30%, ніж завжди. На 15-Б сьогодні працює 5 автомобілів, на 18 – 6, на 30 – 8, на 11 – тільки 4, на 3-А – 6.

Підприємці-перевізники кажуть, що вони не зможуть довго протриматися з такою ціною на газ, тому змушені направляти розрахунки щодо можливого підвищення вартості проїзду. Хоча переважна більшість з них проти підвищення тарифів, адже вони і так не витримують конкуренції з комунальним транспортом (з тими ж тролейбусами). Як варіант вони пропонують звертатися в антимонопольний комітет, щоб ціна на газ знизилася на рівні держави, а кременчужани могли їздити в маршрутках за ті ж гроші, як і раніше.

- В цій ситуації я їх розумію, це не те, що їм так хочеться... Зараз дійсно ситуація, коли необхідно підняти десь ціну проїзду для того, щоб зберегти мережу цих автотранспортних підприємств і цей транспорт. Я кщо ми підемо по регуляторній процедурі, то зможемо коригувати тариф на вартість палива лише через 2-3 місяці в кращому випадку, - зауважив мер Віталій Малецький та додав, що може бути тимчасове підвищення вартості проїзду, поки не стабілізується ціна на пальне.

За словами мера, міська влада намагатиметься дати людям дешеву альтернативу, запустивши тролейбуси за маршрутом 15-Б (планується вже за 1-2 тижні), а пізніше, можливо, за маршрутом 18.

До кінця тижня на дороги Кременчука виходитиме менша кількість транспорту, тож зважайте на це, їдучи на роботу і додому. Наприкінці тижня відбудеться зустріч представників міської влади та перевізників, аби вирішити, як діяти в цій ситуації далі.