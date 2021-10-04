Ситуація дуже важка: до кінця тижня на маршрути Кременчука виходитиме менше транспорту

Через подорожчання пального ситуація з кременчуцькими маршрутками склалася дуже важка, про це 4 жовтня заявив очільник управління транспорту Руслан Івашина. Найбільші проблеми виникли на тих маршрутах, які заправлялися газом метаном.
4 жовтня транспорт вийшов на всі маршрути нашого міста, але кількість машин менша на 20-30%, ніж завжди. На 15-Б сьогодні працює 5 автомобілів, на 18 – 6, на 30 – 8, на 11 – тільки 4, на 3-А – 6.
Підприємці-перевізники кажуть, що вони не зможуть довго протриматися з такою ціною на газ, тому змушені направляти розрахунки щодо можливого підвищення вартості проїзду. Хоча переважна більшість з них проти підвищення тарифів, адже вони і так не витримують конкуренції з комунальним транспортом (з тими ж тролейбусами). Як варіант вони пропонують звертатися в антимонопольний комітет, щоб ціна на газ знизилася на рівні держави, а кременчужани могли їздити в маршрутках за ті ж гроші, як і раніше.
За словами мера, міська влада намагатиметься дати людям дешеву альтернативу, запустивши тролейбуси за маршрутом 15-Б (планується вже за 1-2 тижні), а пізніше, можливо, за маршрутом 18.
До кінця тижня на дороги Кременчука виходитиме менша кількість транспорту, тож зважайте на це, їдучи на роботу і додому. Наприкінці тижня відбудеться зустріч представників міської влади та перевізників, аби вирішити, як діяти в цій ситуації далі.
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