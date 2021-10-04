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Ситуація дуже важка: до кінця тижня на маршрути Кременчука виходитиме менше транспорту

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 448 Коментарів: 2

 

Проблеми виникли через подорожчання пального

Через подорожчання пального ситуація з кременчуцькими маршрутками склалася дуже важка, про це 4 жовтня заявив очільник управління транспорту Руслан Івашина. Найбільші проблеми виникли на тих маршрутах, які заправлялися газом метаном.

Маршрутні автобуси 15-Б у Кременчуці зупинилися через брак коштів на пальне

4 жовтня транспорт вийшов на всі маршрути нашого міста, але кількість машин менша на 20-30%, ніж завжди. На 15-Б сьогодні працює 5 автомобілів, на 18 – 6, на 30 – 8, на 11 – тільки 4, на 3-А – 6.

Підприємці-перевізники кажуть, що вони не зможуть довго протриматися з такою ціною на газ, тому змушені направляти розрахунки щодо можливого підвищення вартості проїзду. Хоча переважна більшість з них проти підвищення тарифів, адже вони і так не витримують конкуренції з комунальним транспортом (з тими ж тролейбусами). Як варіант вони пропонують звертатися в антимонопольний комітет, щоб ціна на газ знизилася на рівні держави, а кременчужани могли їздити в маршрутках за ті ж гроші, як і раніше.

- В цій ситуації я їх розумію, це не те, що їм так хочеться... Зараз дійсно ситуація, коли необхідно підняти десь ціну проїзду для того, щоб зберегти мережу цих автотранспортних підприємств і цей транспорт. Якщо ми підемо по регуляторній процедурі, то зможемо коригувати тариф на вартість палива лише через 2-3 місяці в кращому випадку, - зауважив мер Віталій Малецький та додав, що може бути тимчасове підвищення вартості проїзду, поки не стабілізується ціна на пальне.

За словами мера, міська влада намагатиметься дати людям дешеву альтернативу, запустивши тролейбуси за маршрутом 15-Б (планується вже за 1-2 тижні), а пізніше, можливо, за маршрутом 18.

«Я думаю, що нам з вами треба по 15-Б запускати тролейбус», - мер Кременчука

До кінця тижня на дороги Кременчука виходитиме менша кількість транспорту, тож зважайте на це, їдучи на роботу і додому. Наприкінці тижня відбудеться зустріч представників міської влади та перевізників, аби вирішити, як діяти в цій ситуації далі.

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: poltava.sq.com.ua
Теги: транспорт подорожание газ проезд маршрутки
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Коментарі: 2

6
Iriska:
Сьогодні, 16:33

На прошлой неделе 18 марштурка дважды не остановилась на остановке взять ребенка, при том, что была не заполнена, не час пик. И такое постоянно, как только стоит ребенок один маршрутка едет мимо. Пусть работать научатся перед тем как повышать цены. 


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84
M D:
Сьогодні, 16:57

Цитата: Iriska

Пусть работать научатся перед тем как повышать цены. 

Ви не розумієте, що якщо якась праця стає невигідною, то людина її змінює на більш прибуткову? Ваш заклик "научитесь работать" не буде мати жодного сенсу, коли водії з тих маршрутів поїдуть в Польшу на фури. Вони різко "навчаться працювати" і будуть гідно жити, а в Кременчуці на невигідних маршрутах просто НІХТО НІКУДИ НЕ ПОЇДЕ. Так буде краще?

Вам кажуть, що це невигідно, ви відповідаєте "навчіться працювати". Дурня якась.  


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