Два медичні заклади Кременчука мають заборгованості перед ТЕЦ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 325

Під час засідання штабу з підготовки територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 4 жовтня міському голові Віталію Малецькому повідомили, що два медичні заклади Кременчука мають заборгованість перед ТЕЦ. Зокрема, інспекторів до себе не пустили Лікарня інтенсивного лікування «‎Кременчуцька» та лікарня «‎Придніпровська».

Підприємства спожили тепло, але щоб повернути борг Кременчуцькій ТЕЦ, потрібно рішення суду. У зв'язку з цим опалювальні системи лікарень досі не заповнені теплоносієм.

Мер доручив терміново виправити ситуацію:

- Документи мають бути оформлені, теплоносій - в мережі. Ми готові виконати рішення суду коли воно буде, і одразу все оплатимо.