Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Кременчук

Два медичні заклади Кременчука мають заборгованості перед ТЕЦ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 325

 

Мова йде про ЛІЛ «‎Кременчуцька» та лікарню «‎Придніпровська»

Під час засідання штабу з підготовки територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 4 жовтня міському голові Віталію Малецькому повідомили, що два медичні заклади Кременчука мають заборгованість перед ТЕЦ. Зокрема, інспекторів до себе не пустили Лікарня інтенсивного лікування «‎Кременчуцька» та лікарня «‎Придніпровська».

Підприємства спожили тепло, але щоб повернути борг Кременчуцькій ТЕЦ, потрібно рішення суду. У зв'язку з цим опалювальні системи лікарень досі не заповнені теплоносієм.

Мер доручив терміново виправити ситуацію:

- Документи мають бути оформлені, теплоносій - в мережі. Ми готові виконати рішення суду коли воно буде, і одразу все оплатимо.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарні тепло заборгованність опалення
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх