Два медичні заклади Кременчука мають заборгованості перед ТЕЦ

Під час засідання штабу з підготовки територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 4 жовтня міському голові Віталію Малецькому повідомили, що два медичні заклади Кременчука мають заборгованість перед ТЕЦ. Зокрема, інспекторів до себе не пустили Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» та лікарня «Придніпровська».
Підприємства спожили тепло, але щоб повернути борг Кременчуцькій ТЕЦ, потрібно рішення суду. У зв'язку з цим опалювальні системи лікарень досі не заповнені теплоносієм.
Мер доручив терміново виправити ситуацію:
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