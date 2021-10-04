Де в кременчуці відключатимуть світло 5 вересня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 755

«Полтаваобленерго» попереджає, що 5 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Це пов'язане з проведенням ремонтних робіт на електромережах міста та трансформаторних підстанціях.



З 8.00 до 18.00 не буде світла за адресами: