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Кременчук

Де в кременчуці відключатимуть світло 5 вересня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 755

 

В місті продовжують ремонтувати електричні мережі

«Полтаваобленерго» попереджає, що 5 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Це пов'язане з проведенням ремонтних робіт на електромережах міста та трансформаторних підстанціях.

З 8.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • просп. Лесі Українки, 5,9,11,13,15/8;
  • вул. Зинаїди Тулуб;
  • вул. Академіка Герасимовича,12-46;
  • вул. 3-х Космонавтів, 8-37;
  • вул. Уляни Громової;
  • вул. Паркова,
  • вул. Новомежева, 3-6,
  • вул. Республіканська, 140, 142, 144, 146;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Академіка Герасимовича, 29;
  • вул. Космічна, 1, 3, 5, 7-20;
  • вул. Хорольська, 145-209; 
  • вул. Басейна;
  • вул. Кронштадська 1,2,4;
  • вул. М.Кучми 61-92;
  • вул. Військова 1/37;
  • вул. Деповська 63-94;
  • вул. Силікатна 1/19 - 16;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Новоіванівський 1/3,4;
  • пров. Дніпровський;
  • пров. Олександра Олеся, 31-39;
  • пров. Новохацького, 21-49;
  • пров. Дніпровський;
  • пров. Максима Рильського;
  • пров. Академіка Герасимовича, 4;
  • пров. Фруктовий, 24-32;
  • туп. Максима Рильского;
  • тупіки Хорольські;
  • пр. Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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