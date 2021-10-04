Де в кременчуці відключатимуть світло 5 вересня: адреси
Сьогодні, 17:02
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В місті продовжують ремонтувати електричні мережі
«Полтаваобленерго» попереджає, що 5 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Це пов'язане з проведенням ремонтних робіт на електромережах міста та трансформаторних підстанціях.
З 8.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- просп. Лесі Українки, 5,9,11,13,15/8;
- вул. Зинаїди Тулуб;
- вул. Академіка Герасимовича,12-46;
- вул. 3-х Космонавтів, 8-37;
- вул. Уляни Громової;
- вул. Паркова,
- вул. Новомежева, 3-6,
- вул. Республіканська, 140, 142, 144, 146;
- вул. Дніпровська;
- вул. Академіка Герасимовича, 29;
- вул. Космічна, 1, 3, 5, 7-20;
- вул. Хорольська, 145-209;
- вул. Басейна;
- вул. Кронштадська 1,2,4;
- вул. М.Кучми 61-92;
- вул. Військова 1/37;
- вул. Деповська 63-94;
- вул. Силікатна 1/19 - 16;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Новоіванівський 1/3,4;
- пров. Дніпровський;
- пров. Олександра Олеся, 31-39;
- пров. Новохацького, 21-49;
- пров. Дніпровський;
- пров. Максима Рильського;
- пров. Академіка Герасимовича, 4;
- пров. Фруктовий, 24-32;
- туп. Максима Рильского;
- тупіки Хорольські;
- пр. Парковий.
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