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У центрі Кременчука перекинулась автівка патрульних (доповнено)

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 7 301 Коментарів: 5

 

Рух ускладнений

4 жовтня, близько 17.00, на вул. Небесної Сотні сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, у результаті аварії з Chevrolet автівка патрульної поліції перекинулася на дах.

На місці працюють правоохоронці та «швидка». Медики надавали комусь допомогу, але подробиць про потерпілих поки немає.

Проїзд ускладнений.

Доповнено:

За попередньою інформацією, Renault Duster рухався вул. Театральною з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Chevrolet рухалася по вул. Небесної Сотні в сторону мосту, не поступилася дорогою, патрульні намагались уникнути зіткнення, але все одно зачепили Chevrolet, зробили кілька переворотів і приземлилися на дах.

Патрульних у тяжкому стані забрала «швидка». Водій та пасажир Chevrolet не постраждали.

Проїзд все ще ускладнений. В сторону мосту автівки об'їжджають через заїзд до зупинки громадського транспорту, а з мосту автівки з'їжджають на Миколаївську.

Фото: Артем Коваленко
1
Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ДТП патрульна поліція
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Коментарі: 5

504
ankrem:
Сьогодні, 17:37

Как там свидание со Златой ? Все ок ?


32 4
417
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 18:00

Айн, цвай, полицай. Видео с беспечного места будут?


16 3
1 296
hunter:
Сьогодні, 18:05

Цитата: Kremen.Club

Айн, цвай, полицай. Видео с беспечного места будут?

Не будет.Они спешили на спеееец задание,а это секретно.


17 3
194
Marshall:
Сьогодні, 18:50

Ну вот ПОЧЕМУ водители скорой или пожарной даже с включенной люстрой и сиреной все равно притормаживают (а если нужно то и останавливаются) перед перекрестками двигаясь на красный??? Может потому что 

3.1
Водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 и пункта 28.1 данных Правил при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения специальный звуковой сигнал может быть выключен.

А полицаи ездят по принципу "я врубил люстру, а дальше ваши проблемы - уворачивайтесь от меня"...


40 2
231
DNIWE:
Сьогодні, 19:23

Всем здоровья, надеюсь водитель избежит тюремного срока


14 2

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