У центрі Кременчука перекинулась автівка патрульних (доповнено)

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 7 301 Коментарів: 5

4 жовтня, близько 17.00, на вул. Небесної Сотні сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, у результаті аварії з Chevrolet автівка патрульної поліції перекинулася на дах.

На місці працюють правоохоронці та «швидка». Медики надавали комусь допомогу, але подробиць про потерпілих поки немає.

Проїзд ускладнений.

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За попередньою інформацією, Renault Duster рухався вул. Театральною з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Chevrolet рухалася по вул. Небесної Сотні в сторону мосту, не поступилася дорогою, патрульні намагались уникнути зіткнення, але все одно зачепили Chevrolet, зробили кілька переворотів і приземлилися на дах.

Патрульних у тяжкому стані забрала «швидка». Водій та пасажир Chevrolet не постраждали.

Проїзд все ще ускладнений. В сторону мосту автівки об'їжджають через заїзд до зупинки громадського транспорту, а з мосту автівки з'їжджають на Миколаївську.