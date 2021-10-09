Маршрутки-призраки: ТЪ протестировал маршрутки в «обычном» режиме по 5 гривень

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 714

На многих городских маршрутках до сих пор нет GPS-навигаторов, ходят они реже чем прописано в условиях конкурса, а «обычный» режим по 5 гривень вымер, почти как мамонты

Кременчужанка Лариса полтора года прожила за границей. Вернулась в Кременчуг и удивилась транспортным переменам: уехать на троллейбусе стало легче, чем на маршрутке.

- Раньше было так: вышел на остановку, сразу приезжает маршрутка, одна, вторая - и ждать не надо. Сейчас скорее прыгнешь в троллейбус, чем дождешься нужную тебе маршрутку. Но самое удивительное, что троллейбусы реально стали комфортнее. Да, они новые. Но к тому же не забитые как селёдки. Раньше из-за бабушек втиснуться было нереально. Сейчас у меня больше шансов сидя ехать в троллейбусе, а не в маршрутке. Кондукторы стараются не набирать пассажиров по-полной, а троллейбусы ходят часто. И если троллейбус идет полупустой, то маршрутка - как забитая шпротами консервная банка. Ездят реже, набивают больше. Маршрутку я могу ждать 15-20 минут. И ещё один момент, о нем многие забывают, потому что чаще стали ходить троллейбусы по 5 гривень, но все же: а где обычный режим у наших маршруток? Куда он исчез? Кто его видел? Это такой редкий зверь, что перестал попадаться на глаза.

- Маршрутки ходят отвратительно, - говорит жительница Чередников. - Чтобы выехать, придется ждать минут 20-25, не меньше. А вечером так вообще карета превращается в тыкву, и маршрутку можно не дождаться. Вот по навигатору видно, что она только проехала минут 5 назад. А следующая ещё только подъезжает к конечной речвокзала, чтобы сделать круг. И ждать её минут 25. Это ещё хорошо, что сейчас есть в телефоне приложения для отслеживания маршрута транспорта онлайн. А если выйти и мокнуть под дождём 20 минут?

Маршрутки в городе должны работать до 23 часов и перевозить пассажиров по согласованным тарифам: сейчас это 5 грн и 8 грн.

Как ходят маршрутки в будни

Проверяем, как часто ходят у нас маршрутки, сколько их и сколько из них берет за проезд по 5 гривень. Изначально регулярность движения маршруток в разное время суток мы хотели отследить по приложениям Infobus и Ecoride. Но отказались от этой идеи, когда увидели, сколько маршруток у нас ими не оборудовано. Полную картину по количеству транспорта приложения не дадут. Так что 2 дня проводим на двух остановках: «Водоканал», где проезжает большая часть городских маршруток, и «Аптека», где выруливает 15б. «Контроль на линии» устраиваем в пятницу и в субботу, по полтора часа.

Пятница, с 10.30 до 12.00

Маршрут №3Б. За полтора часа проехало 8 маршруток, из них - одна - по 5 грн. По факту интервал движения - от 7 до 12 минут. Притом 2 маршрутки были «призраками»: без GPS-навигаторов они не отображались онлайн.

Условия конкурса. Маршрут №3Б. Интервал движения обычного режима - 80 минут. А маршрутки по 8 грн днем должны курсировать каждые 11 минут до 20:00, далее - каждые 20 минут.

Маршрут №18. За полтора часа промелькнула 5 раз. Интервал движения - от 10 до 30 минут. Ни одного опознавательного знака, который дал бы надежду на маршрутку по 5 грн. Все с навигаторами.

Условия конкурса. 18 маршрут должен курсировать в обычном режиме каждые 50 минут, а днём - с периодичностью 6-12 минут. 20 минут - в вечернее время.

Маршрут №11. Мимо пролетело только 5 маршруток, все в навигаторами. Интервал движения довольно большой, 15-20 минут. И не попалось ни одной маршрутки с вывеской 5 гривень.

Условия конкурса. 11 маршрут. Предполагалось, что он радует жителей Первой Занасыпи обычным режимом каждые 30 минут. А отправляться будет каждые 5 минут днём и 10 минут вечером. Но по факту - 15-20 минут ждём маршрутку, обычный режим — «чупакабра», которую никто не видел.

Маршрут №15. За полтора часа мимо проехало 9 маршруток. Из них 6 было без GPS-навигаторов. То есть - больше половины. И второе - ни одна из маршруток не была украшена красивой цифрой «5» или надписью «звичайний режим». Все маршрутки были только в «необычном» режиме, по 8 грн. Интервал движения составил от 5 до 15 минут. Но в целом, уехать по этому маршруту не было проблем: часто подъезжали троллейбусы и другие маршрутки, едущие той же дорогой.

По нашим наблюдениям, это маршрут-сюрприз, потому что именно здесь мы обнаружили больше всего «летучих голландцев»: маршруток без GPS-навигаторов, которые остаются «невидимками» в телефонных приложениях-трекерах. Так что если видите в телефоне, что маршрутка №15 едет где-то далеко от вас, все равно выходите: вас может ждать приятный сюрприз.

Условия конкурса. 15 маршрут, по условиям конкурса, должен курсировать каждые 40 минут в обычном режиме (нами не замечен), а днём - каждые 5 минут (тоже нет), вечером - каждые 7 минут.

А ещё есть график движения обычного режима, стоимость проезда в котором 5 грн. Если верить графикам движения, то в пятницу, с 10.30 до 12.00, мимо нас должны были проехать пятигривневые маршрутки почти пр всем маршрутам. Но не проехали.

Маршрут №15Б. Мы его ждали 25 минут на ул. Чкалова: хорошо, что маршрутку было видно по навигатору. Проверяем, как же в целом работает маршрут. За полтора часа 15Б проехал 4 раза. Интервал движения составил от 15 до 26 минут. Все маршрутки были с GPS-навигаторами. Но не попалось ни одной, в которой бы предлагали проезд в обычном режиме.

Условия конкурса. 15Б маршрут, по условиям конкурса, объявленного в 2020 году, в обычном режиме должна курсировать каждый час. А в целом, 15б должны ходить с периодичностью 8-15 минут днём, вечером - каждые 20 минут. Похоже, у нас постоянные сумерки, потому как реальный интервал - 15-25 минут.

Маршрут №10. За полтора часа с разницей в один час мимо проехали две маршрутки. И обе везли пассажиров по 5 грн, о чем крупным шрифтом говорила вывеска на лобовом стекле.

Условия конкурса. 10-й маршрут курсирует в обычном режиме с интервалом каждые 90 минут. Последний рейс отправляется в 18:40.

Маршрут №17. За полтора часа проехало 6 маршруток: это меньше, чем у собрата 15-го. Интервал движения составил от 5 до 15 минут. Не попалась ни одна маршрутка, в которой предлагали бы проезд по 5 гривень. Все с навигаторами.

Условия конкурса. 17-й маршрут должен ходить в обычном режиме каждый час (караулили три дня, мимо нас ничего не проскользнуло пр 5 грн). А так он должен ходить каждые 4 минуты днём и каждые 7 минут вечером.

Маршрут №3А. Проехали 4 маршрутки за полтора часа. Средний интервал движения — 10-17 минут. Одна маршрутка проехала без навигатора. Попалась маршрутка с ценником 5 грн и надписью 3А. Но, оказалось, что это был сельско-городской гибрид # 208, который предлагает по городу проезд дешевле.

Условия конкурса. 3А должен ходить в обычном режиме каждый час, причем большой автобус на 70 пассажиров. И каждые 7-10 минут днем.

Маршрут №28. Мелькнул за полтора часа всего один раз, и то без GPS-навигатора. Проезд по 8 грн.

Условия конкурса. 15 автобусов на маршруте, один - в обычном режиме.

Контрольную проверку сделали в понедельник на Молодежном. За полчаса ни одной маршрутки по 5 гривень не проехало.

На сайте горисполкома загружаем решения по перевозчикам и проведению конкурсов. Согласно с представленными на сайте мэрии документами, по условиям проводимых конкурсов, на наших дорогах в будни должно курсировать вот такое:

Как ходят маршрутки в выходные

26 сентября. 17.10-18.40. Остановка «Водоканал».

Маршрут №17. Мимо нас проехало 8 маршруток. Ни одна из них не перевозила пассажиров по 5 грн: по крайней мере, объявления на стекле не было. Без GPS-навигатора проехало 3 маршрутки. Среднее время ожидания от 8 до 13 минут.

Условия конкурса: Маршрут 17 - каждый час в обычном режиме, а маршрутки должны ездить каждые 5 минут.

Маршрут №25. Только большие автобусы, все они были с GPS-навигаторами, отображались в телефонном приложении и брали за проезд 5 грн. За полтора часа проехало 5 таких автобусов.

Условия конкурса: Маршрут 25. Каждые полчаса, по 5 грн.

Маршрут №3А. Один раз, без GPS-навигатора.

Условия конкурса. Маршрут 3А в выходные дни должен ходить каждые 10 минут, обычный режим - каждые 60 минут.

Маршрут №15. За полтора часа проехало 10 маршруток. Почти все - «летучие голландцы» без GPS-навигатора: 7 маршруток не отобразилось в приложениях. Ни одна из них не предлагала подвезти за 5 грн. Интервал движения - 5-15 минут.

Условия конкурса (2017 г). Маршрут №15 должен курсировать каждые 6 минут, вечером - каждые 10 минут. А обычный режим - каждые 40 минут.

Маршрут №30. За полтора часа проехало 7 маршруток. Из них 0 с табличкой по 5 грн (обычный режим). Четыре маршрутки - без GPS-навигаторов: большая часть. Интервал движения составил от 6 до 15 минут.

Условия конкурса: каждые 7-12 минут днем, каждые 20 минут после 20:00. Обычный режим - каждые 30 минут.

Маршрут №11. В выходной день оказался совсем редкой птицей. За полтора часа мимо нас проехало всего две маршрутки. Ни одна из них не везла по 5 грн. Маршрутки были с GPS-навигаторами. Интервал - 55 минут.

Условия конкурса. Каждый час - в обычном режиме, днем каждые 5 минут, вечером - 10 минут.

Маршрут №28. Проехало 3 маршрутки, одна проскочила без GPS-навигатора. Ни одна не везла по 5 грн. Интервал - 20-30 минут.

Условия конкурса. 15 автобусов на маршруте, один - в обычном режиме.

Маршрут №№16 и 16А. Проехало три маршрутки. Одна - без GPS-навигатора. Ни одной в обычном режиме. Интервал движения - 15-20 минут.

Условия конкурса. Маршрут 16 и 16А по выходным должен курсировать каждые 12-15 минут, после 19.00 - 25 минут. Обычный режим - каждые 80 минут.

Маршрут №3Б. 5 маршруток. Ни одной маршрутки с надписью по 5 грн. Среднее время ожидания - от 8 до 24 минут.

Условия конкурса. Маршрут №3Б должен курсировать каждые 11 минут, а обычный режим - каждые 80 минут.

Маршрут №10 проехал один раз за полтора часа, стоимость проезда - 5 грн.

Условия конкурса. 10 маршрут курсирует в обычном режиме с интервалом каждые 90 минут. Последний рейс отправляется в 18:40.

Проблемы уехать с «Водоканала» не было вообще. Маршрутки были более полные, чем троллейбусы, но очередей не было.

Как ходят троллейбусы: выходной

Уже и в троллейбусной очереди среди пенсионеров стали пользоваться популярностью приложения для отслеживания транспорта.

- А что там едет, кто смотрел, - спрашивает у очереди пожилой мужчина. - Вы на пятёрку? Пока все далеко, на вокзале стоит, - отвечает девушка. - А другие, 25, 28 а? Так вот же тройка на электростанции! - мужчина достаёт смартфон, проверяет. Тройка, и правда, скоро приезжает, но она уже «перекрасилась» и едет в ДЕПО. - Теперь точно ждём пятёрку, но она уже близко, - делятся информацией в очереди.

Маршрут №1 - за полтора часа в воскресенье мимо нас проехало 8 троллейбусов, все они были с GPS-навигаторами. Интервал - от 8 до 17 минут.

Маршрут №5 . Проехало 9 троллейбусов, один из них с номером 5а. Минимальное время ффф3ццожидания троллейбуса составило 2 минуты, а максимальное - 15. Все троллейбусы были с GPS-навигаторами.

Маршрут №3Б. За полтора часа проехало 4 троллейбуса, все с GPS-навигаторами. Время ожидания от 23 до 35 минут.

Подводим итоги: нет веры в GPS-навигаторы и «обычный режим»

Не верьте приложениям. Особенно это касается 15-го, 30-го маршрутов. У них к GPC не подключена почти половина маршруток. Это не дает возможности ориентироваться во времени приезда маршрутки. А на дорогах курсируют

маршрутки-призраки,а у которых нет навигаторов. Но можно смело ловить по GPC троллейбусы.

Не откроем Америку: редкая маршрутка везёт по 5 грн. По такой цене только троллейбусом или сельской маршруткой, которая идет по городу тем же маршрутом. Обычный режим вымер как мамонты. Встретили один раз на 3Б, все время на 10 и 25 маршрутах. Пару раз на 3А.

«Летучие голландцы» без GPS-навигаторов

В 2015 году было такое сообщение от пресс-службы мэрии: «Мэр Виталий Малецкий ставит задачу оборудовать маршрутные такси GPS-контроллерами, которые позволяют в реальном режиме времени проводить мониторинг транспорта, который осуществляет пассажирские перевозки в Кременчуге. Такие требования ставятся перед участниками конкурса на право осуществления перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования».

Навигаторы действительно есть на всех маршрутах, но не на всех маршрутках. Особенно это бросилось в глаза на №№17, 15, 30-м. Есть «призраки» и на других маршрутах.

Кстати, в Верховной Раде в начале года был зарегистрирован законопроект №4583 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом». Грозятся искоренить старые маршрутки в общественном транспорте.

Согласно тексту законопроекта, должны остаться автобусы, приспособленные для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Кроме того, автобусы должны быть оборудованы устройствами внешнего звукового информирования пассажиров с нарушением зрения о номере и конечной остановке маршрута, звуковыми и визуальными (текстовыми) системами в салоне таких автобусов для информирования пассажиров с нарушением зрения и слуха об остановках, GPS-трекерами.