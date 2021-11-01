Гімнастки з Кременчука виступили на чемпіонаті України серед школярів

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У Вінниці, протягом 18-21 жовтня, відбувся чемпіонат України з художньої гімнастики серед школярів. У чемпіонаті взяли участь 263 спортсменки з 15 областей України.

Кременчук представляли вихованки КДЮСШ №1 під керівництвом тренерів Наталії Борисової та Лілії Марченко.

Серед групових вправ за програмою КМСУ команда КМ КДЮСШ № 1 посіла 4 місце (серед 15-ти команд).

Склад команди: Великородна Вікторія, Мінакова Анастасія, Стояновська Валерія, Білоус Анастасія, Лашку Маргарита (тренер Лілія Марченко).

Серед гімнасток 2006 р.н. (обруч, м’яч, булави, стрічка) Мінакова Анастасія посіла 9 місце, Білоус Анастасія посіла 22 місце (серед 29 гімнасток).

Серед гімнасток 2007 р.н. (обруч, м’яч, булави, стрічка) Лашку Маргарита посіла 11 місце, Дворцова Олена посіла 23 місце (серед 50 гімнасток).

Серед гімнасток 2008 р.н. (обруч, м’яч, булави, стрічка) Почепська Карина посіла 16 місце (серед 43 гімнасток).

Серед гімнасток 2009 р.н. які змагалися за програмою І розряду Третяк Єлизавета посіла 14 місце, Киричок Маргарита посіла 29 місце, Гродзинська Марія посіла 35 місце, Гончукова Поліна посіла 51 місце (серед 62 гімнасток).



За кілька днів у Дніпрі, 22-24 жовтня, проходив ІІ Всеукраїнський турнір з гімнастики художньої «Dnipro Grace». Кременчужанки вдало виступили та показали наступні результати:

Донченко Кароліна (2013 р.н.) - 4 місце,

Третяк Єлизавета (2009 р.н.) - 4 місце,

Лашу Маргарита (2007 р.н.) - 2 місце,

Соколова Надія (2006 р.н.) - 3 місце та 2 місце за вправи з м’ячем.

До змагань дівчат готували тренери Лілія Марченко та Ірина Смірнова.