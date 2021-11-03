У Кременчуці створять Консультативно-дорадчу раду у справах ветеранів війни

ТелеграфЪ дізнався на якому зараз етапі створення координаційної ради ветеранів російсько-української війни
Вчора, 2 листопада, у Кременчуці відбулися збори ветеранів російсько-української війни на якому обговорили створення координаційної ради ветеранів. Збори пройшли за головування Гончика та секретаря Харченка. Остаточне рішення щодо напрямків роботи та голови дорадчого органу - буде вирішене голосуванням складу ради ветеранів після офіційного рішення мерії.
Майбутня рада ветеранської спільноти учасників бойових дій та волонтерів називатиметься - Консультативно-дорадча рада у справах ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, захисників України та волонтерів при голові Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
На зборах присутні затвердили лист звернення до міського голови із пропозицією про створення консультативно-дорадчого органу даної ради та направили до міської ради для прийняття відповідного рішення.
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