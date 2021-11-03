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У Кременчуці створять Консультативно-дорадчу раду у справах ветеранів війни

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 206

ТелеграфЪ дізнався на якому зараз етапі створення координаційної ради ветеранів російсько-української війни

Вчора, 2 листопада, у Кременчуці відбулися збори ветеранів російсько-української війни на якому обговорили створення координаційної ради ветеранів. Збори пройшли за головування Гончика та секретаря Харченка. Остаточне рішення щодо напрямків роботи та голови дорадчого органу - буде вирішене голосуванням складу ради ветеранів після офіційного рішення мерії. 

Майбутня рада ветеранської спільноти учасників бойових дій та волонтерів називатиметься - Консультативно-дорадча рада у справах ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, захисників України та волонтерів при голові Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

На зборах присутні затвердили лист звернення до міського голови із пропозицією про створення консультативно-дорадчого органу даної ради та направили до міської ради для прийняття відповідного рішення. 

- Після прийняття рішення міського голови, буде оприлюднено рішення в ЗМІ та на сайті міської ради про формуватися складу Консультативно - дорадчої ради із бажаючих ГО м. Кременчука у роботі в раді з напрямками діяльності ветеранської спільноти!
Тому, всі ГО м. Кременчука, які створювалися для роботи у напрямку ветеранської спільноти учасників бойових дій та волонтерів м. Кременчука, вже готуйтеся до формування складу ради - для цього перегляньте всі відповідні документи своїх ГО ( після рішення міського голови, буде формований перелік), обдумайте по якому напрямку, бажаєте працювати, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: координаційна рада ветеранів військові
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