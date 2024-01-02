На Новий рік у Гадячі жінка порізала співмешканця

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Нападниці загрожує до 8 років позбавлення волі

Вчора, 1 січня, близько 19.00, на вулиці Набережній у Гадячі сталася різанина. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Під час сварки 54-річна жінка вдарила ножем 49-річного співмешканця. Чоловіка ушпиталили у тяжкому стані. Його прооперували й нині стан оцінюють, як середньої тяжкості.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 27 грудня в одному із багатоквартирних будинків Кременчука 41-річний чоловік та 14-річний підліток порізали один одного.