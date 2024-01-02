Цьогоріч у Кременчуці першим на світ з'явився хлопчик

Загалом, у перший день Нового року народилося троє немовлят. Двоє з них у Кременчуцькому перинатальному центрі, ще один — у Крюківському
Малюк Тимур народився у Кременчуцькому перинатальному центрі 1 січня о 00.02. Мама хлопчика Анна розповідає, не очікувала, що доведеться народжувати у Новорічну ніч. Проживає родина у селі Василівка Кременчуцького району.
Родина Римми та Віктора Гужви довго чекали на народження другої доньки. Лікарі ставили термін народження на 8 січня, втім, дівчинка, яку назвали Вікторією, вирішила інакше.
У пологовому відділенні міської лікарні «Правобережна» першим на світ з'явився хлопчик з вагою 3 кг 100 грамів, та зростом 53 см. Назвали малюка Данилом. Як стало відомо журналістам, батько малюка захищає Україну у лавах ЗСУ, втім, щасливу подію — народження сина — йому вдалося розділити з дружиною. Його сім’я проживає у Козельщині Кременчуцького району.
Міський голова Віталій Малецький вручив новоспеченим батькам сертифікати від міста на 8 тисяч гривень.
Головний лікар Кременчуцького перинатального центру Роман Сербін розповів, що за 2023 рік у нашому місті народилося 1157 дітей, що на 23% менше, ніж у 2022 році. Така тенденція притаманна всій Україні, втім, нині кількість вагітних знову росте.
Нагадаємо, що 31 грудня у пологовому Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» жінка народила сина, вагою 5,5 кілограмів.
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