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Цьогоріч у Кременчуці першим на світ з'явився хлопчик

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 422

 

Загалом, у перший день Нового року народилося троє немовлят. Двоє з них у Кременчуцькому перинатальному центрі, ще один — у Крюківському

Малюк Тимур народився у Кременчуцькому перинатальному центрі 1 січня о 00.02. Мама хлопчика Анна розповідає, не очікувала, що доведеться народжувати у Новорічну ніч. Проживає родина у селі Василівка Кременчуцького району.

 

— Це було неочікувано, але і я, і дитина почуваємося добре. Народився Тимур зростом 50 сантиметрів з вагою 3 кг 470 грамів. Тепер у нас завжди на Новий рік буде подвійне свято, — каже Аліна.

Родина Римми та Віктора Гужви довго чекали на народження другої доньки. Лікарі ставили термін народження на 8 січня, втім, дівчинка, яку назвали Вікторією, вирішила інакше.

 

— Народилася донька, зростом 50 см, та вагою 2 кг 900 грамів. Ми її довго чекали. Нашій старшій донці 10 років, вона теж чекала на сестричку. Назвали Вікторією, тепер чекатимемо разом на перемогу, — кажуть батьки.

У пологовому відділенні міської лікарні «Правобережна» першим на світ з'явився хлопчик з вагою 3 кг 100 грамів, та зростом 53 см. Назвали малюка Данилом. Як стало відомо журналістам, батько малюка захищає Україну у лавах ЗСУ, втім, щасливу подію — народження сина — йому вдалося розділити з дружиною. Його сім’я проживає у Козельщині Кременчуцького району.   

Міський голова Віталій Малецький вручив новоспеченим батькам сертифікати від міста на 8 тисяч гривень.

Головний лікар Кременчуцького перинатального центру Роман Сербін розповів, що за 2023 рік у нашому місті народилося 1157 дітей, що на 23% менше, ніж у 2022 році. Така тенденція притаманна всій Україні, втім, нині кількість вагітних знову росте.

 

— З моменту повномасштабного вторгнення народжуваність у нас зменшилася на 36%, так по Україні. Але, кількість вагітних, які зараз стають на облік, приблизно на довоєнному рівні. За два роки війни на 2,5 тисячі пологів — 53 дітей народилося у сховищі, — каже головлікар.

Нагадаємо, що 31 грудня у пологовому Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» жінка народила сина, вагою 5,5 кілограмів


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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
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